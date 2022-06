Los portales exportadores de patata avisan que las campañas corren peligro

Sin rodeos. «Las campañas corren peligro». Son palabras de Joan Mateu de Mateu Export, uno de los cuatro portales exportadores de patata poblera que ha visitado la presidenta del Consell Catalina Cladera con motivo de la campaña de exportación de patata y de la Fira Nocturna de la Patata que se celebra este viernes y sábado, una cita gastronómica para promocionar el producto más emblemático del municipio. En su visita, Joan Mateu ha explicado que «la campaña de este año se puede decir que es bastante buena» pero ha mostrado una gran preocupación por el futuro. El Brexit y la guerra de Ucrania han provocado «un colapso importante» en las relaciones y se han pasado momentos de «mucha preocupación». Mateu ha desgranado los «problemas» que afectan de lleno tanto a los agricultores como a las empresas. «Los costes de producción están creciendo desmesuradamente y de forma incontrolable. Ello hace que si no nos sentamos rápidamente e intentamos analizar todas estas novedades, las campañas corren peligro», sentencia. «No es un globo sonda. Es hablar claro. Los costes de transporte son increíbles. Se han pagado transportes el doble de caros que el año pasado que han generado inconvenientes», avisa. Por ello, ante la presidenta Cladera y el alcalde de sa Pobla, Llorenç Gelabert, ha pedido que «todo el sector se sienta, sea inteligente e intente resolver los problemas porque son muy duros». Mateu ha confesado hablar «con mucha seriedad» porque «después de 47 años, las cosas se han puesto cuesta arriba para el sector productor». La preocupación también está puesta en la nueva PAC (Política Agrícola Común). «Los anuncios de lo que se cobrará por los productos fitosanitarios y abonos es para pensárselo», confiesa Mateu. «El problema es la nueva PAC. El objetivo 2030 de desarrollo sostenible. En una agricultura intensiva como la nuestra no hay salida. Es un cambio tan profundo que los agricultores no están preparados», razona Joan Company de S’Esplet SAT. Por ello, Mateu ha hecho una llamada al diálogo entre el sector y las autoridades para llegar a un acuerdo y minimizar los efectos.

Sobre la campaña, Joan Company ha recordado que las lluvias de noviembre provocaron retrasos en la siembra, lo que retrasó la cosecha. A ello, hay que añadir un enero de frío y heladas. «Ha habido menos producción pero los precios han aguantado», explica. En esta línea, Mateu ha detallado que la campaña de exportación empezó tarde. «Tuvimos unas semanas muy buenas pero luego se ralentizó la demanda pero ha ido bien. Lo que me preocupa es el futuro», ha insistido. Mateu también ha confesado que «los camiones no quieren ir a Inglaterra, ni pagando un 40% de lo que se pagaba antes porque el Brexit ha ralentizado las entradas y salidas en los puertos y muchas compañías han dejado de querer ir. No debemos abandonar un mercado genuino y tradicional de nuestras exportaciones. Debemos saber superar estos obstáculos», ha animado Mateu que ha recordado que en dos años se cumplirá el centenario del inicio de las exportaciones. "Es difícil hacer balance de la campaña porque quedan unas semanas de «producciones altísimas» pero estima que este año hay una falta de un 20% de kilos peor es pronto para hacer balance. «Las palabras de Joan Mateu son las de todo el sector. Estamos en una coyuntura mundial de incertidumbre. Desde el Ayuntamiento pedimos al Govern y al Consell apoyo al sector primario pobler que es uno de los más antiguos y productivos», ha reclamado el primer edil. Catalina Cladera que también ha visitado Illacamp y Vda Antonio Serra ha agradecido el esfuerzo para mantener la viabilidad comercial de las explotaciones agrarias de sa Pobla. «Quiero destacar la valentía y la capacidad de lucha del sector primario que pese a las dificultades del Brexit, el aumento del coste del transporte y las consecuencias de la guerra han tirado adelante. Siete de cada diez patatas que España exporta al Reino Unido son de sa Pobla, lo que representa un sector estratégico para la isla», ha asegurado la presidenta que ha recordado que la institución insular está «al lado del sector primario». Entre sa Pobla y Muro se concentran 1.600 hectáreas dedicadas al cultivo de la patata con una producción anual que supera las 1.600 toneladas, destinadas a la exportación y al mercado interno con un valor de mercado cercano a los 20 millones y que genera cien puestos de trabajo directos y otros 150 indirectos. La visita institucional está enmarcada en que estos días se está terminando la campaña de patata extra-primerenca. La campaña de exportación se prolongará hasta julio.