Fent i desfent | La campaña de albaricoque de Porreres cae en picado

Querida. El otro día leía un artículo tuyo que decía que este año la cosecha del albaricoque se presenta pobre porque el frío del invierno ha mermado la producción. Francamente, nada nuevo en el horizonte. Ha sido escasa la producción de patata, la del albaricoque y la de la oliva, por citar unos ejemplos. Eso me lleva a pensar que Mallorca no es tierra de cultivo. Aquí lo que mola es el monocultivo del turista, que para ese sí será un buen año. Habrá un bon esplet. Lo será para los de casi siempre porque para los demás a cuanto más turista más suplicio es vivir aquí. Calles abarrotadas, carreteras colapsadas, playas saturadas y rincones mágicos para los mallorquines llenos hasta la bandera. El cultivo del turista parece que no se ve afectado por el cambio climático como sí ocurre con el albaricoque. No hace falta que llueva, de hecho mejor que no lo haga porque el día que lo hace Mallorca se vuelve loca con los turistas dando vueltas sin saber muy bien donde ir. En definitiva, querida, nunca llueve al gusto de todos. Sigamos con el cultivo de turistas y a ver si los empeltamos de sentido común.

DESFENT | Un Campo experimental de turistas con seny

Te cojo la idea y ya que propones empeltar a los turistas de sentido común, tal vez sea buena idea emprender un campo experimental para turistas con seny. Así como en Porreres han puesto en marcha el campo experimental del albaricoque para investigar la variedad que mejor se adapta a los cambios bruscos de temperatura, pues se podría fomentar nuestra idea común. Y para cambios, el experimentado esta semana con el termómetro. Normal que nos volvamos locos si uno pasa de temperaturas récords en mayo a un ambiente mucho más fresco en cuestión de horas. De los tirantes a la chaqueta y otra vez a los tirantes. Eso es el cambio climático, así que lo que nos conviene es tomárnoslo en serio y que cada uno aporte su granito de arena para contribuir a mitigar sus efectos. En este sentido, celebro que municipios como Artà, Capdepera, Binissalem, Manacor, Selva, Estellencs y Lloret reciban subvenciones para realizar actuaciones de adaptación al cambio climático. Pero de momento, cariño, anótate en la agenda que el sábado nos vamos a Porreres a degustar las delicias gastronómicas que prepararán en el marco de la Fira de l’Albercoc.