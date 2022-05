La responsable de la empresa Aqualia en Sóller, Cristina Forteza, ha visitado estos días el colegio público Es Fossaret para explicar a los niños y niñas de 3º y 4º de Primaria el recorrido que sigue el agua desde que es captada hasta que llega a los hogares, así como su destino tras el uso doméstico.

De esta forma, sigue adelante la iniciativa de Aqualia y el ayuntamiento de Sóller para implicar a los más pequeños en la promoción del uso sostenible del agua y la conservación del planeta.

Durante las visitas, Forteza ha explicado a los escolares que el inodoro "no es una papelera" y que por ello no hay que lanzar toallitas de un solo uso ni otros residuos. Para ello, la responsable de Aqualia realiza una demostración para constatar que las toallitas no se descomponen en contacto con el agua y que su rechazo por el inodoro "es una forma de contaminar el ecosistema".