Joan Oliver Marquet: «Los propietarios de perros deben ser más conscientes del peligro»

El Instituto de Seguridad Pública de Balears celebra unas jornadas de formación sobre la gestión de la fauna doméstica en el entorno humano, en las cuales participan una cincuentena de policías locales. La primera sesión fue ayer en Natura Parc, la segunda será el martes. Joan Oliver es el oficial jefe de la Policía Local de Algaida y el encargado de organizar dichas ponencias.

¿Por qué hay tantos ataques de perros a ganado?

Uno de los factores principales es que hay más gente que compra fincas y que las tiene como segunda vivienda. Y es que muchas veces la gente no es demasiado consciente. Te dicen que lo tenían cerrado pero que se ha escapado. Entonces, lo que uno debe hacer es poner una reja en condiciones.

¿Qué mensaje lanza a los propietarios de los perros?

Deben ser más conscientes del peligro que puede haber. Cuando un perro ataca una vez, suele haber una segunda. Uno puede pensar que como no es de raza PPP (Perro Potencialmente Peligroso) no hará nada pero cuando sale, hace un destrozo. También lanzaría un mensaje a los propietarios de perros peligrosos, que deben tener mucha más consciencia y tener más cuidado. Queremos hacer más campañas y las haremos. Se intentará controlar mucho más, pero se han hecho campañas de inspección y si los propietarios fueran más conscientes de la realidad, no habría todos estos ataques que hay. Por ley se regulan las condiciones en las que deben estar estos perros de raza peligrosa pero hay gente que los compra y no tiene ni licencia.

¿Qué papel juegan los agentes de la Policía Local?

Soy partidario de hacer un trabajo de prevención, de información y de concienciación. En Algaida empezamos con el tema de concienciar para que registraran los perros porque por ordenanza municipal uno está obligado a registrar al perro cuando cumple tres meses. La parte de prevención sería de concienciación, la otra parte ya es un tema policial tanto si es administrativo como cuando hablamos de un ataque entre perros, o de un ataque a ganado. Lo que hacemos es activar el protocolo de conselleria. Se llama al 112, Natura Parc se persona, nosotros también. Se hace un reportaje fotográfico y el perjudicado comparece. Hacemos las fotos porque el propietario de las ovejas tiene que justificar las muertes, debe dejar claro que ha sido un ataque, ya que tiene una subvención. En la comparecencia nos explica los detalles. Con Natura Parc solicitamos una jaula para colocar en la finca para intentar coger al perro. Si lo encontramos, Natura Parc y el veterinario hacen la valoración y se pasa a la parte jurídica para las sanciones.

¿Qué finalidad tienen las jornadas?

Cuando me propusieron organizar estas jornadas, el objetivo que me marqué es que fueran muy prácticas, es decir, que el policía saliera sabiendo cómo actuar. Siempre habrá dudas, uno no lo sabe todo pero ayudarán a saber cómo actuar, tenerlo claro y dar tranquilidad a los vecinos. Las jornadas son muy útiles porque tenemos la visión de los fiscales de medio ambiente. Las policías nos tenemos que regir por Fiscalía. Son importantes porque contamos con fiscales de medio ambiente, catedráticos y juezas que te dan un camino a seguir y su punto de vista. En cuanto al tema policial, de las actuaciones del día a día, hay mucha confusión. No solo sobre los ataques al ganado, también cuando, por ejemplo, un perro ataca a una persona. ¿Son lesiones? ¿Se puede llevar por vía penal? ¿Por vía civil? Mi objetivo es que quede muy claro qué hacer si vienen a poner una denuncia. El agente no puede dudar porque el ciudadano viene a denunciar pero muchas veces no sabe ni lo que quiere denunciar. Como hay tantos casos (ataque perro a perro, ataque perro a persona, un PPP a ganado...) entramos en el terreno de delitos, lesiones, imprudencias... Los policías deben estar muy formados para actuar hoy en día. Somos los primeros en actuar.