Gabriel Fiol: «La melodía creada para Vilafranca es optimista y paisajística»

Gabriel Fiol es violonchelista y compositor. El músico de Voicello ahora se estrena en la batuta con motivo del concierto de este domingo dedicado a Vilafranca, un pueblo que en 2020 sopló los 400 años pero que ahora celebra por todo lo alto con una melodía creada para la ocasión. Y es que son 400 años viendo salir el sol. Precisamente la obra creada por Fiol está llena de luminosidad. Es optimista y muy descriptiva. Su creador confiesa que se ha inspirado en la payesía y los colores vivos de los frutos propios de la villa para componer tal melodía. Pero la obra va más allá de la interpretación del cuarteto de cuerda. «Sentía la necesidad de implicar al pueblo», confiesa. Por ello, este domingo será una jornada de debuts porque la Coral de Vilafranca creada para la ocasión se presentará en público nada más ni nada menos que entonando «un canto para Vilafranca, un canto para su historia». Y es que Catalina Penyafort y Xesca Cabot han sido las creadoras de las letras que explican la historia del municipio. Así, el concierto de este domingo a las 12 horas en la iglesia de Santa Bàrbara propone a los melómanos un viaje musical con distintos movimientos que transcurre por la historia de Vilafranca desde su fundación hasta la actualidad.

¿Cómo surgió la creación de la pieza Vilafranca, 400 anys veient sortir el sol?.

Jordi Rosselló es el encargado del departamento de Cultura de Vilafranca y se puso en contacto conmigo para proponerme si me veía capaz de crear una obra para los 400 años del pueblo. Me dio carta blanca. Estuve pensando y llegué a la conclusión que lo ideal era crear una obra para cuarteto de cuerda que es mi formación, que son dos violines, una viola y un violonchelo pero consideré que era importante implicar al pueblo. Por ello, se me ocurrió crear una coral de la gente de Vilafranca. Gente totalmente amateur. Escribí una obra donde el cuarteto de cuerda es el protagonista pero también hay intervenciones de la coral. Luego faltaba la letra. Catalina Penyafort a partir de la historia que nos proporcionó Jordi Rosselló se ha inventado un cuento donde la protagonista es na Teula, una joven que nace en Vilafranca y pasa por distintas etapas de su vida mientras explica la historia del pueblo. Una vez creado, consideró que quedaría mejor si fuera una historia glosada. Aquí intervino Xesca Cabot que fue la encargada de glosar el cuento. Mi función fue adaptar el glosado a la música que iba creando. Así, la obra consta de distintas partes: la parte solista del cuarteto de cuerda, el narrador acompañado de la melodía del cuarteto que va contando la glosa, después interviene la coral y la cuarta parte es un solo de la soprano Carme Garí.

¿En qué se inspiró para crear esta melodía para Vilafranca?

Lo que primero me vino a la cabeza fueron los colores vivos de Vilafranca. Quise crear una obra optimista, pese a que tiene sus partes melancólicas. Quise dar un aire de los colores vivos de los frutos de Vilafranca, de la payesía. Intenté darle un toque fresco y colorido a la melodía.

¿Cómo definiría la pieza inspirada en la historia de Vilafranca?

Es una obra optimista y paisajística. Mi música tira mucho hacia la banda sonora, es una música muy descriptiva con mucha presencia de la luminosidad del sol.

Implicar al pueblo en la obra era uno de sus retos. ¿Cómo se ha gestado crear una coral?

Jordi Rosselló nos puso en contacto con la directora de la Escola de Música, Maria Francisca Bauçà. Consideró que era una buena idea el hecho de involucrar al pueblo en la obra. Por ello, ella se encargó de hacer difusión y buscar coristas. La gente se animó y la sorpresa ha sido muy grata porque se han involucrado mucho. Hay muchas ganas de interpretar la pieza. Disfrutan.

Además, se estrena como director en esta obra dedicada a los 400 años de Vilafranca...

Sí, me estreno como director. Debo dar entradas a la coral, por ello, Chistine Schedukat y Catina Bibiloni estarán al violín, Lourdes Pons en la viola y Paula Martos en el violonchelo. Ellos conformarán el cuarteto de cuerda. Nunca he dirigido pero realmente soy el que he creado la obra y quien mejor conozco cómo quiero que se interprete.