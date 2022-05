Sóller ha abierto este lunes de par en par la puerta definitiva a la nueva normalidad tras la pandemia. El Firó es la primera fiesta multitudinaria que se celebra en la isla tras dos años de restricciones en las que las actividades lúdicas y las recreaciones históricas quedaron reducidas a la mínima expresión. En el caso de Sóller, el último Firó que se celebró fue en 2019.

Y tras dos años sin poderse celebrar actos festivos, Sóller celebra por todo lo alto la recreación de la invasión sarracena que acaeció el 11 de mayo de 1561 con una explosión de multitudes que abarrotan no solo los escenarios de la fiesta, sino prácticamente todo el municipio y sus principales accesos. Moros y cristianos son los verdaderos protagonistas en una jornada que, por primera vez en más de 150 años, las escopetas están proscritas de la fiesta tras el cambio normativo realizado durante la pandemia que imposibilitaba su participación.

El nuevo Firó ha empezado a dar sus primeros pasos frente al monumento al Once de Mayo, donde las autoridades, Valentes Dones y personajes históricos han realizado la tradicional ofrenda floral. Curiosamente este ha sido el único acto que rememoró el Firó durante los dos años de crisis sanitaria. Tras la solemnidad del acto le ha seguido la misa de campaña celebrada en la explanada de Can Tamany que ha oficiado el párroco Eugeni Rodríguez, que este año ha tenido un aforamiento limitado. Esta misa se ha llevado a cabo frente a una casa con mucho simbolismo en la fiesta que se celebra este lunes. En este inmueble residían en 1561 las hermanas Catalina y Francisca Casasnovas, dos mujeres que repelieron el ataque sarraceno con la tranca de la puerta (la barra de Can Tamany) después de que varios piratas intentaran acceder a su casa. Tras la misa, todo ha estado ya a punto para que Sóller recuperara su fiesta más icónica. Para los que no son del municipio, el Firó es una escenificación histórica en la que se recrea la invasión turca que protagonizaron un millar de piratas a las órdenes de Otxi Alí.

Si bien la historia dice que el desembarco se realizó en Ses Puntes, una zona escarpada y de difícil acceso situado en las inmediaciones del Port, las batallas entre moros y cristianos se celebran en distintos escenarios del Port para, después, trasladarse a Sóller donde se recrea la invasión y el saqueo de la plaza y la parroquia para, finalmente, tras una dura batalla, imponerse las tropas locales. Al frente de ellas estaba el capità Angelats junto a los responsables de las tropas desplazadas desde Alaró y Santa Maria, entre otros. De hecho, el capità Angelats y el denominado rey moro protagonizarán esta tarde-noche la última escena de la batalla antes de que el Firó se dé por concluido y se proclame la victoria de las tropas ‘solleriques’. De momento, sobre las 17 horas en la playa de Can Generós, las tropas sarracenas han intentado desembarcar pero después de una dura lucha han sido rechazadas por los sollerics. La segunda batalla es la playa d’en Repic, donde los sarracenos intentan de nuevo el desembarco y sí lo consiguen. De la palya d'en Repic van al Pont d’en Barona donde una vez replegadas las tropas solleriques, vuelven a enfrentarse con los invasores en una dura batalla. En la Plaça se prevé que la gran batalla final sea sobre las 20.30 horas.

Este es el hilo conductor de una fiesta que en los últimos años se ha convertido en un referente de la isla. Si habitualmente la Fira y el Firó de Sóller dan el pistoletazo de salida a las fiestas de pueblo de Mallorca, este año tiene otro componente más simbólico, al ser la primera fiesta multitudinaria que se celebra en la isla tras la supresión de las últimas restricciones sanitarias derivadas de la pandemia por covid. El flujo de personas ha sido abrumador. Para garantizar la seguridad se ha desplegado un dispositivo especial que ha agrupado a más de un centenar de efectivos de diferentes cuerpos. La Guardia Civil ha desplegado varias unidades por el municipio y la Policía Local todos sus efectivos, además de apoyos procedentes de otros municipios de la isla. Junto a ellos 25 guardias de seguridad contratados por el ayuntamiento, además de voluntarios de Protección Civil de varios municipios, Bombers de Mallorca, voluntarios de Cruz Roja y personal médico del 061.