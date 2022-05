Los ocho votos en contra de los partidos de la oposición (PP, Més y PSOE), han impedido esta noche del lunes que prosperase la cuestión de confianza a la que se sometió anoche el alcalde de Binissalem, Víctor Martí. El primer edil ha explicado que tras no conseguir aprobar los presupuestos de 2022 hace una semana, cuyos principales objetivos eran los de ejecutar las inversiones que había planteadas en la nueva partida y poder hacer efectivo el pago de las facturas extrajudiciales de 2019, 2020 y 2022, el próximo paso era someterse a esta cuestión de confianza. El cargo de alcalde queda ahora a disposición de lo que pueda suceder durante un mes, teniendo en cuenta que los partidos de la oposición tienen la posibilidad de llevar a cabo una moción de censura, si lo creen oportuno y llegan a un acuerdo, y asumir la gestión del Ayuntamiento. En caso de no llevarse a cabo en este período de tiempo, los nuevos presupuestos quedarían automáticamente aprobados según marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Desde el PSOE, Pepa Ramis ha argumentado que no darían su voto a favor porque durante toda la legislatura el alcalde ha hecho uso de mentiras o medias verdades en lo que se refiere a gestión municipal. Ramis también ha dicho que muchas de estas facturas extrajudiciales cuentan con informes negativos por parte de los servicios técnicos, y que dichos presupuestos no responden a las necesidades reales del municipio sino al populismo del alcalde.

Desde Més, la portavoz Aurora Mateu ha explicado que esta manera de aprobar unos presupuestos son el reflejo del poco interés por parte del equipo de gobierno en consensuarlos. Mateu ha indicado que si bien la función de la oposición es fiscalizar el trabajo que lleva a cabo el equipo de gobierno para un mejor control, desde este tampoco se han dado muestras de compartir información y facilitar así la gestión municipal. La ecosoberanista ha añadido que los presupuestos no reflejaban empatía hacia el comercio local y las asociaciones, y que si hace dos años el alcalde no se hubiera excedido en gastos ahora no se habría llegado a esta situación actual. Por su parte, desde las filas populares no ha habido intervenciones.