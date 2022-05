De quina manera afrontau aquesta festa sense restriccions?

A part de recomanar l’ús de mascareta a tots els actes, l’Ajuntament, en la mesura del possible, ha organitzat els actes a l’aire lliure.

Quins actes destacaríeu dins del programa respecte a altres anys?

L’acte de reconeixement és un esdeveniment que mereix especial atenció. Enguany es reconeix als herois i a les heroïnes que varen treballar durant la Covid-19 a la residència Sor Francinaina de Sencelles.

Quines novetats hi ha entre les activitats programades?

Per una banda, destaquem dos actes que anys enrere no s’han realitzat: la Jam Session i la mostra de dibuixos realitzats pels alumnes del CEIP Can Bril.

Per altra banda, la novetat del concert de la coral Sor Francinaina és la convidada a la coral Dones amb Cor d’Esporles.

De quina manera participen els sencellers a la fira?

Esteim molt agraïts de la participació dels sencellers i sencelleres a la fira. El municipi compta amb una xarxa associativa molt activa i amb molt d’interès alhora d’organitzar qualsevol programa de festes. Quasi tots els esdeveniment prevists estan organitzats per una associació i/o entitat de Sencelles.

Com repercuteix aquesta festa en la dinamització social i econòmica del poble?

Per tal de potenciar l’economia local i donar suport al teixit empresarial, organitzam el “Sencelles Espipella On Tour” que consisteix en un recorregut gastronòmic pels bars i restaurants del poble i el “Sencelles Espipella i tast de vins” on la gent pot degustar els vins dels diferents cellers del municipi.

En aquest sentit, no hem d’oblidar el concert del grup senceller Qanarusa previst per divendres 13.

Què podrà trobar el visitant a Sencelles aquest cap de setmana?

El programa de la Fira de Maig engloba exposicions, mostres, concerts i activitats de tot tipus on tothom hi té cabuda. Aquests dies de fira s’ofereix al visitant una experiència musical, cultural, gastronòmica i familiar.