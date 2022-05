Un aparcamiento en la entrada, por favor

Querido, me has quitado la palabra de la boca. Eso mismo te iba a proponer. Irnos a Menorca que con vistas al mar, poco coche veremos. Tengo que confesarte que a mí me gusta anar pel mig del carrer. Ya sé que hay aceras pero qué quieres que te diga, som de poble petit. Con eso te quiero decir que para mí es un lujo andar por el centro de Manacor libre de coches. Sería un lujo poder pasear tranquilos por la primera línea de sa Ràpita. Puede que influya el hecho que no me gusta conducir y, mucho menos, dar vueltas y vueltas buscando aparcamiento. Soy de las que prefiere andar y dejar el coche a la entrada de los pueblos. Por ejemplo, ojalá todos tuvieran habilitados un aparcamiento en la entrada. No quiero ni pensar lo que se nos avecina este verano y menos en Cala Llombards con el parking cerrado. Pobres vecinos. Ya sabes que soy poco amiga de la saturación pero desde hace unos días tampoco soy amiga de circular por una carretera estrecha y que los ciclistas me indiquen que les adelante. Señores ciclistas, puede que vosotros no temáis por vuestra integridad pero yo sí, así que prefiero ir despacio y no adelantar en plena curva. Ahí lo dejo.