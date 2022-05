Sóller será el foco de atracción festivo este lunes ya que tras el parón obligado por la pandemia es el primer municipio en recuperar una de las celebraciones populares con más proyección en la isla. Se trata del Firó, una fiesta que rememora la incursión sarracena ocurrida el 11 de mayo de 1561 y que vendrá marcada no obstante por los controles de aforo que ya se establecieron en los años precedentes a la pandemia. Así, la plaza de la Constitución, escenario que sirve para el desarrollo de la batalla final entre moros y cristianos, tendrá sus accesos blindados y en su interior se prevé que se pueda acumular un máximo de 8.000 personas, entre público y participantes.

De todas formas, las personas que no hayan conseguido la pulsera que da acceso a la plaza de la Constitución, tienen diversas opciones para vivir la fiesta de primera línea. Una de elles es acudir a las 17 horas a la playa de Can Generós que se recrea la batalla de cuando las tropas sarracenas intentan desembarcar pero después de una dura lucha son rechazadas por los sollerics.

La otra opción es ir a la playa d’en Repic porque sobre las 18.15 horas será cuando los sarracenos intentarán de nuevo el desembarco y, en este caso, sí lo consiguen.

Una tercera posibilidad es asistir a el Pont d’en Barona. En este punto, sobre las 19.15 horas, es cuando una vez replegadas las tropas solleriques, vuelven a enfrentarse con los invasores en una dura batalla.