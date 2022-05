Fent i Defent | El TSJB rechaza que Campos indemnice al promotor de las casas de ses Covetes

Fent | Los listillos de los chalés de ses covetes

Querida. No sabes lo emocionado que me tienes con esa promesa de invitarme a comer en un bufet libre el día del Firó. Me encanta la barra libre y más si después pagas la factura. Por cortesía dejaré que lo hagas. Pero por barra, libre o cautiva, la de los listillos que compraron a precio de saldo la promotora en quiebra de ses Covetes con el fin de rascar algo de dinero reclamando al ayuntamiento de Campos una indemnización de once millones de euros. La verdad es que la jugada les ha salido mal y al parecer los tribunales han dado al traste con sus pretensiones de llenarse el bolsillo a cambio de nada. Porque, por no hacer, ni levantaron los chalés que después tuvieron que ser derribados. En Sóller, que lo conozco, pasa algo similar. El concesionario de un chiringuito reclama al Ayuntamiento un pastizal porque el Consistorio le boicoteó durante once años la licencia para abrirlo. Al final el consistorio tuvo que ceder porque un juez así lo estimó, y de aquellos polvos tenemos ahora estos lodos porque la demanda tiene pinta de prosperar. Chapuzas, cariño. ¡Desde el valle con amor!

Desfent | De los chalés a la «manía de chiringuitos cero»

De lo único que no nos pueden acusar es de ir a escondidas, cariño, porque veo que tu ilusión de comer juntos el día des Firó es tan grande que lo pregonas a los cuatro vientos. La verdad es que te hubiera llevado a los chiringuitos de es Trenc, pero hemos llegado tarde. La paradisiaca playa está en retroceso y el conseller se ha convertido en el salvador de las dunas. Nada. Suma y sigue. De este paso, Mallorca se quedará libre de chiringuitos. Y precisamente esa «nueva política de chiringuitos cero», como dice Marga Prohens, es lo que llevó a la líder popular y a la alcaldesa de Campos a protestar el martes en ses Covetes por la reducción a la mitad de los chiringuitos de es Trenc. Soy perfectamente consciente que estamos en plena emergencia climática, pero estas infraestructuras ya eran desmontables precisamente para dejar circular la arena. Nada. Todo es una contradicción porque la odisea para llegar al parque natural este verano pinta que será peor pero siguen sin adoptar medidas. Y sobre los chalés de ses Covetes, menos mal que el Ayuntamiento se salva de abonar los 11 millones que ya suficiente tiene sin los ingresos de es Trenc. Normal que pida compensaciones. ¡Desde Campos con amor!