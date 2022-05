Costumari Popular | Maig humit fa el pagès ric

Avui l’Església commemora la condició de treballador de sant Josep, pare de Jesús. Aquesta festivitat fou instituïda l’any 1955 pel papa Pius XII per tal de donar un caràcter religiós a la celebració sindicalista del Primer de Maig, Festa del Treball. Aquesta festa cívica celebrada a les ciutats i nuclis industrials amb manifestacions i actes reivindicatius organitzats per sindicats i associacions de treballadors. En l’actualitat ha esdevingut per a la majoria de ciutadans una festa més del calendari laboral. Es creia que tal dia com avui Noè va començar a fer la seva gran arca, per això els mestres d’aixa tenien per bon averany començar a construir les embarcacions avui, primer de maig. L’arca bíblica era tan gran que mentre Noè la feia per un cap se li corcava l’altre i mai no la veia acabada. Per això, Déu li revelà que per evitar que se li corcàs la fusta l’havia de tallar en lluna vella, dels que perden la fulla, i en lluna nova dels que no la perden.

Comença el mes de maig

Fita excepcional dins el calendari festiu, relativa a l’adveniment d’un nou cicle vegetal. Aquest mes és ple de manifestacions on es festeja el desvetllament de la naturalesa i se celebren uns rituals encaminats a assegurar la reproducció i el creixement de la vegetació, dels ramats i de les persones. Al camp és el moment de les primeres collites i d’aclarir els pàmpols i els arbres fruiters perquè els fruits siguin més plens. Durant aquest mes s’esquilaven els animals i se’ls deixava frescos per passar l’estiu. En aquest mes abunden les festes on es rendeix culte a la natura i a les seves forces; se suposava que una divinitat romania dins l’arbre i d’aquí la cerimònia de tallar-lo, dur-lo a la població i plantar-lo en un punt significatiu. Llavors, al seu voltant, es feien ballades i diferents actes col·lectius, com una ofrena a la naturalesa que acaba de despertar-se. Hem dit que començava un cicle vegetal nou: les fires servien per preparar-se i adquirir els ormetjos necessaris per dur a terme la sega i la recol·lecció de les llavors. Podeu visitar la Fira de Sineu, avui primer diumenge de maig, la dels Creuers, a Costitx o la de ses Salines.

L’arbre de maig

Es plantava al mig de la plaça, triat ben alt i dret, tallat i duit del bosc en processó, i al capdamunt un ram verd, flors o altres guarniments, i menjars. Aquest costum es va estendre per les festes majors i al seu entorn es feien balls, berenades i jocs. La cristianització d’aquesta litúrgia pagana pren diverses estratègies: traspassar la festa a Pasqua Florida, relacionant la resurrecció de la natura a la de Jesucrist; o convertir l’arbre maig en l’arbre de la Creu (festa de la creu de Maig, dia 3). L’«arbre de la llibertat» no és sinó l’apropiació laica per part de la Revolució Francesa d’aquell mai verdonyant.

Sant Felip i sant Jaume (3)

Aquests dos sants eren apòstols i segons la veu popular, sant Felip era el més petit i desnerit dels dotze apòstols, tant que semblava un nin. Per això els al·lots el tenien per un d’ells i l’invocaven contra les baralles de l’al·lotea. Sant Jaume Menor era venerat pels abstemis perquè, segons la tradició, aquest sant no va provar mai una sola gota de vi. Ara bé, els vinaters el maleeixen perquè no s’expliquen com és possible que una persona pugui passar per la vida sense provar aquest suc diví. Aquesta festivitat s’havia celebrat l’1 de maig, i commemorava la trobada de la veracreu per part de santa Helena, mare de l’emperador Constantí. Sembla que la finalitat era inserir una celebració cristiana enmig d’un cicle de festes molt antigues que tenien l’arbre com a protagonista. Tal dia com avui es duia a terme la benedicció de les creus de terme.

Sabíeu que...?

Dilluns (2) és el Dia contra l’Assetjament Escolar. Dimarts (3) es el Dia de la Santa Creu; i el Dia de la Llibertat de Premsa. Dimecres (4) és el Dia d’Star Wars; també el Dia Mundial de l’Asma. Dijous (5) és el Dia Internacional de les Comares. Divendres (6) és el Dia Mundial de la Rialla. Dissabte (7) és el Dia del Benestar Digital.

Avui és á Fira de la Flor a Costitx. La Fira del Vi i Formatge a Estellencs. La Fira de Sineu i de ses Salines. La Fira des Tondre als Llombards. Dimarts (3) és la Fira i Festa de la Creu a Selva.

És temps de plantar tomatigueres, pebrers, cebes, enciams, albergínies. També és temps de sembrar directament a l’hort cogombres, melons, síndries, carabasses i mongeteres.

La mimosa púdica (també dita «vergonyosa») és una flor que es panseix al moment que un animal o persona la toca. Aquest és el seu mecanisme de defensa per evitar ser devorada.

Andreu Ferrer Ginard (Artà 1887-Palma 1975) va recollir temes de cultura popular a Menorca, on va exercir de mestre –i també a Artà i Palma-. A la seva col·lecció ‘Folklore Balear’, entre molts altres temes, recull expressions i refranys per temes. Naturalesa: «En temps de fam els ases mengen gram», «Pel març sembra figueres si les vols feneres», «No sebre quina terra trepitgen», «No hi ha res més barat que el sol», «Si tenc calor pel febrer per Pasqua tremolaré», «Una nevada és una femada», «Guarda’t d’aigua que no corre i de dona que no resa», «No esser bo pel pla ni per la muntanya», «Llenya vella fa bon foc»”, «La sirena canta? Mal temps a la mar».

«Tracta d’evitar que el teu pensament es comporti de manera impròpia d’un ésser dotat d’intel·ligència». (Marc Aureli, emperador romà, 121-180)