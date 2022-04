Comerciantes de la calle Mare de Déu del Carme del puerto de Alcúdia han denunciado este jueves que han tenido que cerrar sus establecimientos debido a las molestias ocasionadas por unas obras y porque un camión ha depositado su carga de asfalto a pocos metros de los locales comerciales. Los afectados critican que ni el Ayuntamiento ni la constructora les habían informado de la proximidad de estas obras ni de que "estaba previsto levantar calles y asfaltar" en la zona.

El empresario José Antonio Muñoz, propietario de una pastelería en la citada calle, asegura que ha tenido que cerrar su negocio por las molestias ocasionadas por las obras. Un camión incluso ha descargado su carga de asfalto delante de la entrada de la tienda. "Hemos tenido que echar a los clientes", lamenta. "Cada año nos hacen lo mismo en esta calle", asegura este empresario molesto con la actuación y con el silencio de la administración municipal. "La alcaldesa (Bàrbara Rebassa) no me coge el teléfono y no ha venido nadie del Ayuntamiento a dar la cara, estoy muy enfadado", ha señalado. Según añade, esta mañana "apenas se podía respirar" en esta calle debido a las obras de asfaltado y que tanto él como su vecino, también empresario, han tenido que cerrar sus negocios. Lamentan que el material de obra no se haya depositado en un aparcamiento "ubicado a 50 metros" y en cambio se acumule todo el material de obra a escasos metros de los comercios.