Joan Galmés: «Las salas pequeñas tienen futuro, a los ‘frikis’ nos sigue gustando ir al cine»

El productor audiovisual Joan Galmés (Manacor, 2000) apuesta por recuperar espacios culturales abandonados en Mallorca.

¿Cómo surgió la posibilidad o el interés por este proyecto, cuál es la motivación?

La idea salió con la creación de Neura, un colectivo que tiene dos objetivos principales: por un lado, promover la cultura artística y sobre todo musical de Mallorca y por otro, intentar reactivar o promover la rehabilitación de espacios que se encuentran en una situación de abandono con el fin de transformarlos en un lugar en el que pueda caber la cultura. A partir de ahí pensamos que una forma de promover este movimiento era intentando organizar algún acto para grabarlo y demostrar que estos espacios pueden volver a tener una vida con una finalidad cultural.

¿De qué espacios trata este trabajo audiovisual?

El episodio piloto trata sobre el cine Goya de Manacor, un espacio que fue y sigue siendo mágico, ya que la sala de cine se encuentra intacta después de más de 20 años abandonada. El resto de episodios se desarrollan en otros espacios de Mallorca que también necesitan ser reactivados, como son la discoteca Dhraa, la Sala Imperial de Manacor, el Restaurante Mini Golf de s’Illot o la antigua fábrica de Majorica. Todos ellos en la comarca de Llevant por proximidad nuestra; pero el objetivo sería intentar promover más en toda la isla.

¿Cuál es el futuro del cine en las salas físicas?

Desgraciadamente creo que el cine en salas como lo hemos vivido hasta ahora solo tiene cabida para grandes estrenos. Ojalá me equivoque, pero existiendo hoy en día las plataformas digitales, se ha perdido la esencia de ir al cine a ver una buena película. Las distribuidoras ya deciden directamente vender las películas en las plataformas VOD, lo que hace que los cines tengan que poner una entrada mucho más elevada. Pero pienso que las salas más pequeñas o alternativas sí pueden seguir teniendo una vida porque su público sigue estando, ya que somos los más frikis del cine quien nos gusta ir a ver películas a las salas físicas.

¿Qué solución sería la más factible para reabrir el cine Goya, es viable un cine de barrio en medio de un pueblo o debería transformarse en otra cosa?

Yo creo que la única solución factible ahora mismo es que el Ayuntamiento o alguna institución pública invierta lo necesario en rehabilitarlo en forma de cine de barrio con un bar o sala de conciertos en la parte de abajo, que es lo que ha sido siempre. Pero creo que puesto que se debe reformar, se podría hacer de modo que pudiera tener otras utilidades como un salón de actos, de exposiciones, de conciertos o un teatro.

¿Por qué la administración no suele dar el paso para hacerse con estos inmuebles?

Supongo que no quieren mojarse con un proyecto del que no saben con seguridad si tendrá futuro… y lo entiendo. Pero al final creo que son también las administraciones públicas quienes deben intentar como puedan que estos espacios no acaben derribados. Porque ahora es un buen momento para reformarlo, si esperan 20 años más quizá ya no tenga ningún remedio. Y como este ejemplo, otros muchos que, en el caso de Manacor, podrían reactivar todo el centro.

¿Qué formato le dará a su trabajo, saldrá como un documental?

El formato del proyecto consiste en una docu-serie con capítulos cortos (de entre 20 y 25 minutos) que muestren un acto realizado en cada uno de los espacios. La idea es ver la reacción de la gente para generar el deseo del espectador por estar en ese mismo espacio. Cada episodio combinará el espacio con algún estilo artístico como la música, teatro o pintura, y veremos también qué piensan los artistas.

¿Tiene algún otro proyecto en mente?

Ahora en principio me gustaría grabar los seis episodios que componen esta docu-serie, pero primero será necesario encontrar financiación. Me encantaría encaminar mi carrera hacia el documental, que es la parte que más me apasiona de poder contar historias.