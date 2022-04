El Govern apadrina por primera vez la cesión de un negocio familiar

El establecimiento de Turismo Interior Can Tem de Alcúdia, el tercer negocio de estas características que abrió sus puertas en el casco antiguo de la localidad del Nord hace ahora veinte años, ha cambiado de titular hace unos meses después de haberse culminado la cesión del negocio del matrimonio propietario a favor de uno de sus hijos.

La particularidad de este traspaso, uno de tantos que se producen en el sector empresarial, es que ha sido el primero que se ha formalizado bajo la batuta y el asesoramiento del Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), organismo dependiente de la vicepresidencia de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática del Govern, que a través de su programa Reempresa fomenta la continuidad de empresas que son viables económicamente y buscan un relevo en la propiedad y en la dirección.

Es precisamente lo que buscaba Magdalena Viver, propietaria junto a su marido del establecimiento Can Tem, que a sus 64 años quería jubilarse y no tenía claro si el negocio habilitado en una antigua casa familiar con elementos de los siglos XV y XVII, llena de recuerdos de infancia, tendría continuidad. «Me sabía mal alquilarlo a terceros, si no lo iban a coger mis hijos seguramente hubiéramos cerrado», explica. El relevo generacional parecía una quimera, ya que los hijos iban por caminos diferentes: uno de ellos es músico (componente del grupo Jansky) y el otro diseñador gráfico, pintor e ilustrador. No obstante, este último, Pere Reus Viver, de 35 años, decidió finalmente asumir el proyecto familiar en busca de la «estabilidad» que su formación académica no le hubiera proporcionado.

Tomada la decisión, llegaron las dudas legales sobre cómo formalizar una cesión de estas características. Y aquí es donde entró en juego el programa Reempresa del IDI, descubierto por su hermano durante el proceso de búsqueda de ayuda externa para formalizar los trámites de la cesión. «Vimos que económicamente nos convenía, porque es un servicio gratuito de asesoramiento y apoyo que nos facilitó toda la información necesaria», explica Pere Reus.

«No sabíamos qué tipo de empresa queríamos, si la cesión debía ser de autónomo a autónomo, como ha sido finalmente, o bien debíamos constituir una sociedad limitada», añade el nuevo titular del negocio, satisfecho por la mediación «neutral» del IDI, que ha ido indicando todos los pasos legales a seguir para culminar la cesión. «Hay muchos aspectos que no conocíamos, no todo se limita a cambiar el titular de la empresa, hay factores fiscales que también intervienen en el proceso a pesar de que sea un traspaso familiar», apunta Pere.

El objetivo del programa Reempresa es el de evitar cierres de empresa por falta de relevos y en este caso se ha cumplido de forma escrupulosa. «Reemprender un negocio de cero es hasta siete veces más fácil que crear uno desde el principio: ya hay local, clientes, proveedores y trabajadores», explican fuentes del IDI. De esta forma, se da continuidad a un trabajo iniciado desde hace años con sudores y esfuerzos gracias a un programa que acompaña todo el proceso de transmisión de la empresa, con técnicos que se ponen al servicio de los reemprenedores y de los cedentes de forma personalizada, neutral y gratuita.

Una vez formalizada la cesión, el negocio vuelve a caminar solo. A partir de aquí, ya solo falta adquirir la experiencia necesaria para mantenerlo. Y en el caso que nos ocupa, el joven empresario Pere Reus cuenta con la ayuda inestimable de sus padres.