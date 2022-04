Frente común en el ayuntamiento de Muro para defender Capellans

El ambiente que se respira en el ayuntamiento de Muro es que hay que hacer frente común para defender ses Casestes des Capellans. De hecho, ha quedado demostrado en el pleno extraordinario de este miércoles en el que los trece regidores aprobaron por unanimidad dos tipos de alegaciones contra el deslinde que hace peligrar una veintena de casetas y los tres chiringuitos, que este verano no montarán sus terrazas al denegar Demarcación de Costas la autorización. El alcalde Miquel Porquer ha sido claro al resumir lucha del Consistorio: «Tenemos que defender Capellans como una parte íntegra de Muro. Es lo que queremos hacer. El objetivo es intentar pleitear con Costas. Seguro que este proceso terminará en un contencioso y cuando estemos en este contencioso ya sacaremos más armas».

Este miércoles el Ayuntamiento ha celebrado un pleno extraordinario que ha dado luz verde por unanimidad a las alegaciones al deslinde de Costas. «Son dos tipos de alegaciones, unas técnicas y otras a la singularidad que recoge la condición de bien comunal de las casetas», ha detallado el alcalde. En las alegaciones técnicas al deslinde se defiende que en 1988 (cuando entró en vigor la ley de costas) ses Casetes des Capellans ya estaba considerado como zona urbana. «Hemos alegado que no queremos que pase por donde pasa la línea de deslinde. Queremos perder el mínimo terreno posible. Nuestra propuesta es que pase por encima de las terrazas de los tres chiringuitos. Es decir, que las terrazas queden dentro del dominio púbico marítimo terrestre y las casetas, dentro del espacio publico municipal», ha explicado Porquer. «Es la solución para salvar las 23 casetas», sentencia el primer edil.

El Consistorio también ha encargado un informe al abogado y profesor de la UIB, Felio Bauzá, sobre bien comunal. Se defiende que es «indivisible, inembargable, inalienable», es decir, «todo lo recogido en el artículo 132 de la Constitución». «Un bien común es de todo el pueblo y no se puede llevar a cabo determinadas actuaciones», razonó el primer edil. Así, el argumento que se defiende es la condición de bien comunal de las 148 casetas , ya que son de titularidad municipal con derecho de uso por parte de los vecinos de Muro.

Sin terrazas

Y este verano será muy diferente para los clientes de los populares chiringuitos de la zona de Capellans. Y es que Can Gavella, Ponderosa Beach y Olimpia Opa & Oma no montarán sus terrazas porque Demarcación de Costas ha denegado el permiso para ocupar las terrazas con sillas y mesas a pie de playa. «Durante todos estos años nos han dado autorización para que hiciéramos una concesión para mesas y sillas. Hace dos años que nos deniegan la autorización. El año pasado se hizo la vista gorda pero este año ya saben que van a por ellos. Los bares ya no han montado las terrazas. Tendrán abierto su interior pero solo tienen capacidad para 20 plazas cuando con las terrazas el número de plazas rondaba las 125. Es la situación en la que nos encontramos. Es una incongruencia que den autorización para instalar sombrillas y hamacas en la arena pero te denieguen instalar mesas y sillas. Desde 1968 se monta el bar y ahora sin más ni menos lo paran», ha lamentado el alcalde.

Cabe recordar que el hecho de que Costas no autorizara las terrazas a estos tres populares chiringuitos sentó como un auténtico jarro de agua fría. El malestar entre restauradores, vecinos y trabajadores era evidente porque «se cargan 90 puestos de trabajo».

Por ello, se reactivó una recogida de firmas en Change.org para salvar las terrazas, una campaña que ya suma unas 7.300 rúbricas.