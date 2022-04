Felanitx estrena la ‘deixalleria’ con el deseo de poner fin a los pequeños vertidos

Felanitx da un paso crucial para avanzar hacia la sostenibilidad pero también para poner fin a los vertidos de residuos voluminosos y de restos de obras que desde hace años ensucian caminos, solares, calles y garrigas. El municipio ha estrenado este miércoles su primera deixalleria municipal en el polígono de Son Colom, una infraestructura cuya construcción se intentaba llevar a cabo desde 2016. A las 10 de la mañana accedían los primeros residentes a depositar sus residuos. «Queremos que quede claro que Felanitx está comprometido con el reciclaje», ha remarcado el alcalde Jaume Monserrat. Es verdad que este miércoles ha sido una jornada pasada por agua pero en palabras de la regidora de Medio Ambiente, Catalina Soler, es «como si brillara el sol porque después de años de reivindicaciones inauguramos la primera deixalleria municipal».

Las autoridades municipales no han dudado en reconocer que el camino para llegar a esta infraestructura ha sido largo y duro. «Han sido años de reivindicaciones», ha admitido el primer edil que ha detallado que a partir de ahora se abren dos caminos. Uno es que los vecinos tendrán un espacio para llevar sus residuos con el estreno de la deixalleria. El segundo es que será la «hermana mayor» de la que haremos en Portocolom. El primer edil ha calculado que en un año será una realidad. «Empezamos un camino para lograr un Felanitx que recicle más, que esté más limpio».

Soler no ha dudado en agradecer la labor previa y la actual para lograr estrenar esta instalación. Y es que ha reconocido que la construcción de estas instalaciones se llevaba intentando desde hace seis años. «Ahora Felanitx da un paso importantísimo», el siguiente será la recogida selectiva puerta a puerta pero para que sea una realidad, ha puntualizado Soler, se requiere que el convenio colectivo firmado se publique en el BOIB para poder licitar ya que «vamos con dos contratos prorrogados». «Estamos ansiosos de licitarlos porque reciclar bien es ahorro», confiesa la regidora que no ha dudado en sentenciar que «la administración pone las herramientas en manos de los ciudadanos pero su responsabilidad hacer un buen uso». «Lo que pedimos a la ciudadanía es que sea consciente y no lance los residuos voluminosos en cualquier sitio», admite Soler porque «reciclar bien es economía y es ahorro». «El medio ambiente va ligado a economía. Nosotros ponemos las herramientas. La deixalleria es una realidad y entre todos lograremos un Felanitx más limpio», ha resumido Soler que ha detallado que en las instalaciones habrá personal que explicará dónde colocar los residuos.

Las instalaciones, que gestionará Deixalles durante seis meses hasta que se haga el nuevo concurso, están ubicadas en el polígono de Son Colom, cuentan con 2.192 metros cuadrados y han costado 396.726 euros, de los que 118.154 han sido aportados por el Consistorio y el resto por el Consell. El horario es de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas y los fines de semana de 9.30 a 13.30 horas. Los festivos no abrirá. Soler ha concretado que los residentes podrán llevar todo tipo de residuos, a excepción de restos de poda de palmera. Pueden llevar residuos especiales como electrodomésticos, fusta, neumáticos, restos de obras (hasta cinco sacos diarios siempre que sea un particular), residuos tóxicos como pilas, aceites o baterías, además de roba e incluso amianto adecuadamente aislado.

Por su parte, la consellera insular de Medio Ambiente, Aurora Ribot, ha remarcado que «es muy importante poder estrenar esta instalación porque es una herramienta muy importante para la ciudadanía para poder reciclar, separar y aumentar los porcentajes de recogida selectiva que al final son tan importantes si queremos cumplir con los objetivos y avanzar hacia la sostenibilidad».