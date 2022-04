Aurora Ribot Lacosta: "Todos los municipios de la isla tendrán una planta de compost cerca"

Aurora Ribot asegura en esta entrevista que la construcción de plantas de compost en cinco municipios de la isla, un macroproyecto de 200 millones de euros, permitirá en un futuro próximo que toda la materia orgánica generada en Mallorca se transforme en compost apto para la agricultura ecológica.

¿Cuál es el objetivo número uno de su departamento en esta legislatura?

Sin duda, el proyecto de las cinco plantas de orgánica. Es circular, totalmente transformador y afectará al bolsillo de la gente, porque al final se harán productos de calidad y proximidad a buen precio. Este es el proyecto más importante, ya que transformará la materia orgánica de toda la isla generando un compost de calidad que se venderá a un precio público a los productores y productoras para que tengan un menor coste de producción de sus verduras y hortalizas. Aporta soberanía alimentaria y sostenibilidad al mismo tiempo.

¿En qué fase se encuentra este proyecto?

Ya hemos redactado los proyectos de las plantas. Hemos optado por una tecnología muy buena para no causar impactos negativos en la zona y hacer un compost de calidad apto para la agricultura ecológica. Ahora estamos en la fase de aprobar los proyectos, que están lo suficientemente avanzados como para que sean candidatos fiables a proyectos europeos. Esto le dará un impulso muy importante.

¿Cuál es el presupuesto?

Es de 200 millones de euros, parte de los cuales se financiarán con los fondos europeos.

Las plantas se construirán en Marratxí, Santa Margalida, Calvià, Felanitx y Llucmajor. ¿Por qué estos municipios y no otros, responde a una decisión estratégica?

Desde la perspectiva insular, pensamos que acercar las plantas de tratamiento a los lugares donde más materia orgánica se produce ahorra costes de traslado a los ayuntamientos, que son los que transportan la materia orgánica a las plantas. También se ahorran muchas toneladas de emisión de CO2 y de gasolina. Con esta distribución territorial, cada municipio tendrá una planta cerca.

¿Estas plantas asumirán todos los residuos orgánicos generados en Mallorca?

Recibirán los residuos de recogida municipal, del circuito doméstico y del canal HORECA. También de productores particulares como podría ser Mercapalma. Allí se convertirán en compost apto para la agricultura.

¿Los particulares también podrán comprar este compost o solo está destinado a las empresas?

Se habilitarán canales prioritarios de distribución porque consideramos que este compost debe ser ofrecido al sector que pueda darle un valor añadido como el de la alimentación.

Entonces, todos los residuos orgánicos que se generen en Mallorca se transformarán en compost. ¿Es así?

Este es el objetivo y también una obligación.

Uno de sus caballos de batalla es la circularidad de la economía. ¿Cómo se consigue?

Tenemos muy claro que en un futuro medio, Mallorca será sostenible y circular o no será. A partir de aquí necesitamos un cambio progresivo de nuestra economía. Debemos dejar de extraer recursos naturales de forma insostenible, como se hace ahora, para acabar quemando las cosas en la incineradora. Por ello, hay que encontrar la forma de que todo lo que el mercado ofrezca pueda ser reciclable y a partir de aquí estamos trabajando mucho. Las plantas de orgánica van en este sentido, pero hay más proyectos. La dirección insular de Residuos, que hasta ahora tenía un papel más de gestión, ha presentado una convocatoria de subvención para que las empresas puedan comprar maquinaria que permita generar cada vez menos residuos. Este debe ser nuestro objetivo, si no avanzamos en este sentido, en un contexto de emergencia climática, no tendremos la resiliencia necesaria para seguir adelante.

¿Los mallorquines ya han interiorizado la necesidad de reciclar o todavía falta más cultura en este sentido?

Creo que hemos avanzado mucho, estamos mucho más concienciados que hace años y la crisis sanitaria nos ha ayudado a ver la urgencia de hacer las cosas de forma diferente. Y ahora, la guerra de Ucrania también nos impulsa a aumentar la resiliencia y para ello debemos avanzar en soberanía alimentaria y energética.

¿La cantidad de residuos que se queman en la incineradora sigue bajando?

Todas esta crisis de suministros han afectado a los datos, que serían diferentes si todo esto no hubiese pasado. Los datos de residuos que van a la incineradora están muy ligados a la economía. Cuando crece, se queman más residuos. La verdad es que en los últimos años se había desvinculado por primera vez la curva de incremento de generación de residuos con la curva de incremento de la incineración. Esto significa que reciclamos en una mayor proporción. Ahora, con la crisis sanitaria y de suministros, los datos han descendido bastante, al mismo ritmo que la actividad económica. Ahora son más difíciles de leer estos datos.

¿Es decir, las crisis han frenado la práctica del reciclaje?

Han frenado la generación de residuos. Ha habido menos volumen para incinerar y también menos volumen de residuos reciclados. Los porcentajes siguen siendo muy buenos, pero las toneladas han descendido.

¿Cuál es el porcentaje de reciclaje que debemos alcanzar en los próximos años?

Nuestro objetivo debe ser el cien por cien.

¿Siendo realistas, cuántos años pueden pasar para alcanzar ese objetivo?

Si no hacemos un cambio en nuestra economía para que sea circular, no llegaremos jamás. Lo que esperamos cumplir son los objetivos europeos, que marcan un 50% para el año 2035.

¿Y vamos bien encaminados?

Bueno, tenemos que dar un último impulso.

Cambiemos de tema. ¿Cuándo se incorporarán nuevos tramos a la Ruta de la Pedra en Sec que atraviesa la Serra de Tramuntana?

En cuestión de pocos meses aprobaremos la nueva Ruta, que amplía en 70 kilómetros el trazado y quedará conectada con todos los municipios de la Serra. Se abrirán nuevas variantes que acercan los municipios al trazado principal que va de extremo a extremo de la Serra. Estamos aplicando la ley de Caminos y Rutas Senderistas con expropiaciones en ciertos tramos que en breve podrán abrir. Estamos trabajando en la defensa de los caminos públicos y por ello usamos la herramienta de expropiación. que está contemplada en la ley pero que hasta ahora nadie había usado.

¿A cuántos propietarios afectan las expropiaciones?

No sé la cifra exacta, pero hay que recordar que el 90% del territorio de la Serra está en manos privadas y los caminos pasan por muchas fincas particulares. Es una anomalía porque la Serra es patrimonio mundial. Al mismo tiempo está llena de caminos que tradicionalmente se han usado y son un derecho de todos los ciudadanos de Mallorca.

¿Se expropia porque no ha sido posible llegar a acuerdos con los propietarios?

Hay de todo. Hemos llegado a acuerdos si ha sido posible. En ocasiones para los mismos propietarios es más interesante la expropiación.

¿Se solucionará alguna vez la problemática del cierre de caminos públicos por parte de propietarios?

Todavía vemos noticias en la prensa sobre cierre de caminos públicos. Sigue pasando. Desde Podemos estamos muy implicados en su defensa. No solo hay que mantener lo que hay, sino trabajar para que las aperturas sean totales y no tengan marcha atrás.

En el entorno de la finca de Raixa, gestionada por su departamento, ha sido denunciado el cierre del camino histórico de Passatemps.

Es un camino municipal que quedará incluido en la nueva Ruta de la Pedra en Sec. Cuando esté aprobada por el Consell podremos actuar y recuperar este camino para el uso público.

¿La ampliación de la Ruta implicará la apertura de nuevos refugios públicos?

Ahora mismo estamos trabajando en el refugio de Galatzó, cuyas obras están muy avanzadas. El próximo, del cual ya se redacta el proyecto, es el de Raixa. Sí, habrá nuevos refugios, muy especiales todos.

¿Cómo promocionar el senderismo en la Serra y a la vez prevenir la masificación?

Tenemos muchos kilómetros de caminos. Creo que hay espacio para que todos y todas podamos conocer la Serra. Estoy segura que esto genera mucha conciencia ambiental. La gente que camina por la Serra y la conoce, también la ama.

Su departamento también promueve la sostenibilidad energética. ¿Qué opina de la proliferación de parques fotovoltaicos en la ‘foravila’?

Desde nuestro departamento no tenemos competencias sobre esto. Lo que hemos hecho es una apuesta firme y decidida para que sa Dragonera sea cien por cien sostenible. Ahora todas las instalaciones de allí se alimentan con energía fotovoltaica. Sabemos que es una isla pequeña y no deja de ser anecdótico, pero sa Dragonera siempre ha sido un referente de conservación y sostenibilidad. A partir de aquí, creemos que hay que avanzar hacia la soberanía energética y ello implica una apuesta firme por el autoconsumo y los consumos compartidos.

¿El modelo de sa Dragonera es exportable a otros espacios naturales de la isla?

Lo hemos hecho porque es una finca gestionada por nosotros. Las instituciones deben dar ejemplo y es un primer paso. Vendrán más.

¿Cree necesario ampliar la superficie marina protegida en Mallorca?

Nosotros defendíamos que las islas que rodean sa Dragonera fuesen una reserva y ahora lo son. Mallorca está rodeada de praderas de posidonia muy especiales, únicas en el Mediterráneo porque tienen una gran extensión y mucho valor, y muchos entornos marinos desconocidos pero que están allí. Todo lo que se pueda aumentar de protección sin duda tendrá un impacto importante en los ecosistemas marinos. Necesitamos tener un entorno saludable, y a partir de aquí Agricultura trabaja para ampliar las actuales reservas. Ojalá se creen muchas más.

¿La Escola de Margers ya está en marcha?

El proyecto de la escuela está vinculado al proyecto constructivo del refugio de Raixa. Ahora estamos realizando cursos formativos en los que los alumnos ya saldrán con la calificación de margers.