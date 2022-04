El PP en el Consell ha informado este viernes que presentará una moción en el próximo pleno de la institución para pedir al Govern que modifique el trazado de la Via Verda de Alaró y que elabore un proyecto alternativo "que vaya pegado a la carretera de Alaró-Consell" para "reducir al máximo el impacto paisajístico y medioambiental y evitar expropiaciones de fincas privadas". El portavoz 'popular' en el Consell, Llorenç Galmés, el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, y el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Consell, Biel Crespí, han visitado esta mañana la zona donde llega la Via Verda, a la altura de la estación de Consell. Galmés ha considerado que el Govern tiene que "abrir un proceso participativo y de consulta ciudadana en lugar de imponer su criterio que va en contra de los vecinos y municipios afectados", y ha explicado que se ha creado una plataforma "para decir 'No a la Vía Verde'" y que ya ha habido varias manifestaciones para mostrar "su rechazo". El PP también ha propuesto sistemas de iluminación "más integrados" en la zona y que se sustituyan las rejas metálicas por muros de 'pedra en sec' "tal y como recoge el Plan Territorial de Mallorca".

Vecinos afectados por la Via Verda de Alaró recogen firmas para cambiar el trazado Su visita ha tenido respuesta. Así, la plataforma 'Volem Via Verda Alaró-Estació', ha expresado su preocupación ante la "insistencia" del PP de Alaró por, según han opinado, "crear un clima de tensión y desinformación" en el municipio. Por este motivo, la plataforma ha explicado que desde su inicio han planteado la Via Verda como una mejora en la movilidad sostenible de los residentes del pueblo, así como la recuperación de un antiguo patrimonio ferroviario y de sus vías. "En estos casi nueve años de actividades diversas en Alaró sobre la Via Verda, nunca nos habíamos encontrado un clima de crispación y tensión sobre este tema", han expresado. "En estas últimas semanas el PP, especialmente el alcalde de Alaró, parece querer generar un enfrentamiento en el pueblo en el que nosotros no queremos participar, pero sí aclarar", han añadido. En este sentido, han insistido en que "se quiere generar un clima de desinformación" hacia el proyecto de la Via Verda , y por ello han querido aclarar diversos puntos sobre este asunto. El grupo ha expuesto que el PP no respetó la ley que declaraba la obligatoriedad de recuperar el 'Camí Ferroviari' de la estación de Consell a Alaró, que consideraba dicho camino como interés general, y tildó de antidemocrático el cumplimiento de la ley. Por otro lado, han criticado la inacción por parte de este partido respecto a las competencias de mantenimiento que tiene sobre dicho proyecto, y han censurado que la formación 'popular' afirmara desconocerlo y que cuando lo hizo, fuera de "forma repentina" cuando éste salió a exposición pública. La plataforma Volem Via Verda de Alaró insta a mejorar el proyecto De esta manera, también han señalado que el PP, hasta la actual legislatura, estaba de acuerdo con el trazado de la antigua vía ferroviaria, y que conocía "perfectamente" la existencia de la Ley de Caminos y su obligado cumplimiento, ya que participó en el debate y voto de la Ley de Caminos Públicos y Rutas senderistas de Mallorca y Menorca, aprobada por el Parlament en 2018. Respecto a las vías ferroviarias en cuestión, han señalado que éstas se incluyen en el catálogo de elementos catalogados, aprobado por el ayuntamiento de Alaró en 2019. Además, la plataforma ha asegurado que a ellos también les sorprendió "de manera positiva" el proyecto de la Vía Verde, cuyo impulso habían pedido de forma "reiterada" después de tres años de la aprobación de la Ley de Caminos. Finalmente, han subrayado que la plataforma lleva ocho años activa y presente en el pueblo y que siempre han sido "claros" en sus demandas y objetivos de recuperación del antiguo trazado del tren desde la estación hasta Alaró. "Parece que hay una clara voluntad de querer enfrentar a las personas y colectivos por réditos partidistas", han concluido.