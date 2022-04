"Una odisea". Así definen desde el IES Capdepera la aventura vivida este viernes por los alumnas y alumnos de tercero de ESO y segundo de Bachillerato, un alumnado que espera desde principio de curso poder asistir al Festival de Cultura Clásica que se organiza en Palma. Así, el alumnado ha despertado este viernes todo ilusionado por su excursión a Palma para disfrutar de los talleres que ofrece dicho certamen.

La profesora Margalida Ramon explica que habían solicitado el servicio de bus público y habían adquirido el billete de grupo con anterioridad. Contaban con un billete de grupo pagado por adelantado pero este viernes, lamenta, la Línea 411 que conecta Capdepera con Manacor ha llegado 20 minutos tarde y cuando debían hacer transbordo en la capital del Llevant con la línea 401 para llegar a Palma, se han llevado la lamentable sorpresa de que el autobús ya había salido. Fastidiados, explica, han contactado con el TIB y con la concesionaria Autocars Caldentey en busca de una solución pero "no ha habido ninguna", bueno sí, esperar al siguiente que tardaba una hora. Así, ya no llegaban a ninguno de los talleres planificados. La profesora lamenta que el alumnado ha visto frustrada su ilusión de participar en el festival y, además, han perdido el dinero invertido en los tres talleres del Forum Maremagnun. "Ha sido una gran decepción porque hacía dos años que el festival no se celebraba y la recreación del mundo clásico valía mucho la pena".

"La ilusión del alumnado ha quedado frustrada por la ineptitud de un servicio de transporte público deficiente, del que precisamente las autoridades tanto hablan de que han mejorado sus condiciones", critican desde el IES Capdepera. Eso sí, agradecen la visita «improvisada» que les ha regalado el Museu d'Història de Manacor.