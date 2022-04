Las máquinas inician el derribo del chiringuito y la piscina del Mar y Paz de Can Picafort

Dicho y hecho. Las máquinas excavadoras del ayuntamiento de Santa Margalida han entrado hoy en el recinto que ocupan el chiringuito y la piscina del hotel Mar y Paz de Can Picafort con el objetivo de eliminar ambos elementos e iniciar el proyecto de construcción de una nueva plaza en el mismo espacio ubicado en la primera línea del núcleo costero.

Con motivo del inicio de los trabajos de derribo, el GOB ha reclamado a Costas la paralización de las obras que el ayuntamiento de Santa Margalida ejecuta en la parcela que todavía ocupa la piscina del Mar y Paz de Can Picafort y que se restituya el espacio a su estado natural. La entidad ecologista alega que tanto la piscina y el chiringuito que están en proceso de desaparición como la plaza que quiere habilitar el Consistorio en el mismo lugar incumplen la Ley de Costas, que establece que «solamente se permitirá la ocupación del dominio público marítimo-terrestre a las actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no pueden tener otra ubicación».

No obstante, el Ayuntamiento presidido por Joan Monjo seguirá adelante con sus planes y ya ha iniciado el desmonte del chiringuito del Mar y Paz. La popular piscina construida hace 52 años será condenada en los próximos días. El alcalde no está por la labor de paralizar los trabajos. «No he recibido ninguna solicitud al respecto», ha asegurado este martes.

La demarcación de Costas ha recibido dos solicitudes de concesión administrativa para el mismo espacio de Can Picafort. Por una parte, los propietarios del Mar y Paz han reclamado autorización para ejercer la actividad de quiosco-bar, solárium y piscina, mientras que el ayuntamiento de Santa Margalida ha solicitado la reforma y el embellecimiento de la plaza Marina, que ocupa el mismo espacio que el Mar y Paz.

El GOB había presentado alegaciones a las dos solicitudes de concesión que, según denuncia, todavía no han sido resueltas. Costas tampoco ha comunicado las respuestas a las citadas instancias para obtener la concesión.

El Ayuntamiento ha iniciado la primera fase de la construcción de una nueva plaza porque ha obtenido la concesión de Costas para los próximos quince años. No obstante, el GOB precisa que el Ayuntamiento incumplió los plazos que le había concedido Costas para aceptar las condiciones relativas a la concesión de ocupación de los 1.156 metros cuadrados del dominio público marítimo-terrestre donde quiere habilitar el nuevo espacio urbano. Debido a este presunto incumplimiento, «el Ministerio debería haber declarado concluido el expediente por desistimiento del peticionario y ordenar la retirada de las ocupaciones».

Además, la entidad ecologista añade que la concesión otorgada al ayuntamiento de Santa Margalida para la ocupación de los terrenos que todavía ocupan el chiringuito y la piscina del Mar y Paz con el objetivo de habilitar una nueva plaza «todavía no ha entrado en vigor porque no se ha publicado la resolución completa de la concesión en el BOE, tal y como determinan la Ley y el Reglamento General de Costas».

Por ello, el GOB solicita a Costas la suspensión de los trabajos y que le notifique la resolución de la concesión a favor de Santa Margalida «para presentar los recursos» que crea convenientes «en defensa de la legalidad».