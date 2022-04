Jaume Clar Lorente: «En la novela, hay episodios crueles y duros, que lo parecen mucho más ahora»

Jaume Clar Lorente es el autor de Muñeca de trapo, su primera novela. Después de su retirada de la vida laboral y con la ayuda de sus tres hermanos, empezó a investigar el pasado de su madre. Esta novela se sitúa en dos niveles, por una parte, la investigación del autor en las distintas ciudades que intervienen en la novela y, por otra, los verdaderos orígenes de su madre Rafela.

¿Cómo ha vivido su madre, Rafela, el proceso de contar su parte de la historia?

Me senté con mi madre y le dije que me contara su vida, fue como si se quitara un peso de encima. Hablar sobre algo que nunca tuvo el valor de contar y poder liberarse de ello es algo que no sé muy bien cómo explicar. Me acercó muchísimo a ella, y me ha hecho verla de otra manera y comprender muchas cosas sobre sus actos. Viendo lo que sufrió no pudo ser de otra manera.

«La iglesia tenía un poder terrible. El rector y el monaguillo fueron partícipes»

¿Porqué decide investigar y escribir un libro sobre la historia de su madre?

Mi madre Rafela es hija biológica de Enriqueta y Francisco, los abuelos que nunca conocí, porque a los siete años cayó en manos de otra familia. La curiosidad me llevó a investigar sobre la partida de nacimiento de mi madre y fue, en ese momento, cuando empecé a indagar sobre su vida. Mi madre nació en 1932 y la dejaron en Alaró, con tan solo siete años, justo al final de la guerra civil. Mi madre, obviamente, no tenía los mismos apellidos que mis abuelos. El concepto que se nos explicó de pequeños es que su madre biológica la abandonó y en ese momento me di cuenta de que había algo que no terminaba de encajar. Empecé investigando sobre su madre, busqué documentos, partidas de nacimiento, de matrimonio… Viajé a Barcelona porque era ahí de donde venían antes de establecerse en Palma y poco a poco esas investigaciones fueron dando forma a lo que fue su vida.

¿Y qué se sabe de su padre, Francisco?

A fuerza de indagar pude ir reuniendo datos sobre Enriqueta, sin embargo, sobre Francisco me resultó bastante más difícil. Un día estaba mirando un documental sobre dictadores y estaban hablando de Franco y los presos republicanos y… ¡mira qué casualidad! Informaban que durante la guerra daban en adopción a los hijos de los presos republicanos. ¿Y si fue esto lo que le sucedió a mi madre me pregunté? Fui al registro civil de Barcelona, al registro episcopal y civil de Sevilla, en el portal de archivos españoles, en el registro militar de Salamanca, en el de Segovia, me he escrito con todos lo que he podido solicitando información. Encontré dos documentos que situaban a mi abuelo en un combate concreto durante la guerra civil, en la que participó defendiendo al gobierno republicano. En ese instante me surgió la duda de si mi madre fue robada o cedida en adopción voluntariamente por sus padres. Hay que tener en cuenta que durante la guerra civil se destruyeron muchísimos documentos. Encontrar información sobre mi abuelo, teniendo en cuenta el bando en el que estuvo, puede resultar algo muy difícil, por no decir imposible.

¿Cómo fue el proceso de investigación?

El primer paso era buscar toda la información que pudiera reunir sobre los protagonistas de la historia, Francisco y Enriqueta. En cuanto a mi madre lo tenía más fácil ya que todavía vive y pude contar con su testimonio directo sobre los acontecimientos, al menos de los que ella formó parte y aún recuerda.

Enriqueta murió en Palma y fui al juzgado a buscar su partida de defunción. El último domicilio conocido donde vivió era una posesión de Puigpunyent. Me puse en contacto con el propietario de la finca para que me contara como era Enriqueta y, por supuesto, poder hacerme una idea de un perfil psicológico. Mi madre tuvo un hermano, y este tuvo una hija, también llamada Enriqueta. Allí, en Puigpunyent pude conocer a esa prima de la que desconocía su existencia, ya que acudió a la reunión en Puigpunyent invitada por el propietario del predio. Gracias a ella pude proporcionar a mi madre una foto de su madre Enriqueta, algo que me agradeció con una emoción que soy incapaz de describir.

Aparte de la investigación de los personajes de la historia también he tenido que informarme sobre el contexto histórico que les tocó vivir: hechos, sucesos, costumbres, y todo sobre el escenario que los acompañó durante toda su vida.

También es la historia de Enriqueta, la abuela que nunca conoció, la madre de su madre. ¿Es la historia una derrota no solo de la guerra sino también de la postguerra?

El abandono es una circunstancia de la época que les tocó de vivir, de la guerra y de la postguerra, de la miseria, un cúmulo de circunstancias que ahora mismo no concebiríamos que pasaran. Se vivía al extremo. La familia donde estuvo mi madre tenía una panadería, lo que dentro de su desgracia fue una suerte, ya que, en ese tiempo de posguerra, cuando la miseria y el hambre aún rondaban a la mayoría, ella pudo comer cada día. Sabemos que Enriqueta la dejó en Alaró con siete años, pero en ese proceso intervinieron muchas personas, y entre ellas, con un peso importante, la iglesia.

«No hay buenos ni malos. Estamos hablando del año 1939, durante la postguerra»

En este libro hay buenos y malos. Los buenos son sobre todo víctimas. ¿Quiénes son los malos?

No hay buenos ni malos. Estamos hablando del año 1939, durante la postguerra. No había residencias, los hijos cuidaban a sus padres hasta su muerte. Era una época muy diferente a la actual, por eso, en esta historia hay que situarse en los años que vivieron los protagonistas. Mis abuelos, vamos a llamarles adoptivos, no podían tener hijos y se obsesionaron con la idea de adoptar una niña que les cuidara en su vejez. Así de simple. Desde el punto de vista actual puede parecer una auténtica crueldad, pero en ese momento, para ellos era una necesidad, era la mentalidad de la época, no se trataba de maldad. En nuestra juventud, mi madre nunca nos habló de su historia real, y mucho menos lo hicieron los abuelos. En esta novela hay episodios crueles y duros, que lo parecen mucho más ahora, en el siglo XXI.

¿Las circunstancias sirven, el momento en que vivieron, para perdonar a los que cometieron injusticias con su abuela real?

Intento ponerme en la piel de los que intervinieron y probablemente su madre no tuvo más remedio que lo que hizo, entre las presiones, la iglesia y ella que no tenía como sobrevivir, pocas opciones le dejaron. Tampoco ellos pensaron en las consecuencias de lo que estaban haciendo, en cómo podría afectar todo aquello a una niña de siete años. Repito que no se trata de lo que está bien o mal, sino de actuar según los dictados de aquellos años.

El papel de la iglesia como componedora de adopciones no es ejemplar en este libro…

Encontré en la rectoría de Alaró un documento en el que decía que el sacerdote tenía que informar cada tres meses en el tribunal superior de menores que la niña estaba en buenas condiciones, recibía una educación cristiana y estaba bien cuidada. La iglesia tenía un poder terrible. En ese momento el rector de la parroquia y el monaguillo fueron partícipes directos de la historia. También interviene un personaje, aunque en menor medida, que probablemente fue el único que proporcionó a Enriqueta un poco de consuelo en su desgracia, el vicario de la Iglesia de Alaró, que en mis investigaciones sobre su persona he podido comprobar como todos los que le conocieron coinciden en destacar su generosidad y su gran corazón, describiéndolo como un cura avanzado a su época.

¿Qué hay de real y de novela en las 455 páginas del libro?

La historia entera es real, solo que la he situado en su escenario concreto y le he dado el formato de novela. La he revestido con los diálogos y le he añadido las situaciones que he creído más probables sobre el modo en que se produjeron los hechos.

¿Hay una catarsis personal en este proceso?

Forzosamente. Crecí con unos abuelos adoptivos, a ellos es a los que conocí y para mi eran los únicos. Sin embargo, ahora entiendo muchísimas cosas. No es que mi sentimiento hacia ellos haya cambiado, solo que después de toda esta investigación, ahora aparecen otros, los reales, los que no conocí, y sin embargo siento que su sangre corre por mis venas. En cuanto a mi madre, sí que ha cambiado la percepción, ahora la miro con otros ojos, mi admiración hacia ella se ha multiplicado por mil.

¿Qué hay de alegría y de dolor?

La alegría de poder saber la historia real de mi madre y dejarla documentada y el dolor de una madre y una hija que fueron separadas.

¿Qué opina su familia?

Tal vez esta pregunta deberían contestarla ellos, pero creo que ha sido un cambio para todos. Desde el principio, mis hijos me presionaban para que les contara cosas sobre su abuela. Cuando les mencioné mi intención de escribir la historia, ya no dejaron de insistir en que lo hiciera. Y mis hermanos me han sido de gran ayuda en todo el proceso. Siempre han estado a mi lado cuando les he necesitado.

Si tuviera la oportunidad de dirigir unas palabras a su abuela Enriqueta, que le diría?

Me hubiera encantado conocerla, hablar con ella, poder decirle que comprendo lo que hizo, formar parte de su vida, pero desgraciadamente he llegado algunos años tarde. Simplemente que tanto ella como mi madre, fueron dos víctimas de las circunstancias.