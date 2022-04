Fent i Desfent | Costas deniega el permiso a tres populares restaurantes de Capellans

Querida. Ya sé que a ti no te gusta eso de que os hayan quitado las terracitas a pie de playa de ses Casetes des Capellans. Con Demarcación de Costas se han topado estos bares. Ahora bien, ya era hora que alguna administración metiera mano en eso de las terrazas que ocupan un espacio que es de todos y no solo para el beneficio de unos particulares. Gracias a Dios alguien ha dado el primer paso y no debería ser el último. Si vivieras en un municipio turístico como yo te darías cuenta de que en todos estos territorios nos gastamos el dinero público en rehabilitar calles y plazas que, de la noche a la mañana, se convierten en cotos privados de bares y restaurantes. Ya está bien. Por no hablar de la excusa del coronavirus, que ha servido de pretexto perfecto para extender mesas y sillas hasta casi dentro de la casa del vecino hasta el punto que en algunos sitios los peatones tenemos que andar por la calzada porque las aceras están repletas de sillas y mesas. Y por favor, no me vengas con el cuento de que generan empleo. Y si no pregúntaselo a cualquier camarero a ver que te dice. ¡Desde Sóller con amor!

Desfent | Puro ejemplo de oferta de calidad

Me encanta, querido, cuando te despierto tu vena pesemereta. Pero sí, la decisión de Costas no me gusta. Y es que en este parque temático que vivimos nos quedan pocos espacios para los mallorquines y, precisamente uno de ellos es la zona de Capellans. Pero realmente no me gusta porque si uno se fija en la letra pequeña del asunto, es un sin sentido. Costas les deniega el permiso cuando hasta ahora se lo concedía. Primero les sale con el tema de la distancia entre restaurantes, cuando es la misma que siempre, y ahora, que les desmontan los argumentos, vienen con el tema del deslinde. Dicen que hasta que no se apruebe no darán concesiones. ¡Si puede tardar años! La última propuesta duró diez años y acabó caducando. Solo espero que la campaña de recogida de firmas tenga tal éxito que les saquen los colores a los de Costas, que no han dudado en pasar la patata caliente a Madrid. Como dijo Llorenç Riera, Madrid retiene nuestra playa. Pero que no me salgan con la historia del turismo de calidad porque esos tres restaurantes son ejemplo de una oferta complementaria de calidad y se la están cargando de un porrazo. ¡Desde Capellans con amor!