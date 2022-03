Consell y Alaró exigen al Govern un proceso participativo en el proyecto de la Via Verda

Consell y Alaró solicitan al Govern que abra un proceso participa en el proyecto de la Via Verda entre Alaró y la estación de tren. El ayuntamiento de Consell aprobó por unanimidad una moción para que este proceso participativo cuente con la presencia de los vecinos afectados y los consistorios de Alaró y Consell para poder exponer «sugerencias y mejoras» al proyecto. Así se determina en la moción presentada por el equipo de Gobierno (PSOE y Som Consell). Y es que su alcalde, el socialista Andreu Isern, se quejó de que el Govern no les había citado a ninguna reunión. El PP también presentó una moción que no prosperó en la que se solicitaba la retirada del actual proyecto para apostar por un nuevo trazado.

