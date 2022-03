El GOB ha informado este martes que ha presentado una denuncia ante la Demarcación de Costas por la ocupación de la playa de Alcúdia con terrazas de bares.

En un comunicado, el grupo ecologista ha señalado que delante del edificio Xara y en las cercanías de la playa de Alcúdia hay "media docena de bares que ocupan la playa con mesas, sillas, toldos fijos e iluminación" y que no les consta "ninguna autorización para estas ocupaciones y actividades comerciales".

El GOB también ha explicado que la concesión otorgada al Ayuntamiento de Alcúdia por orden ministerial de 22 de marzo de 2020 para el sector 1 "preveía" una plataforma de madera delante del edificio Xara" pero "no incluía" ningún uso comercial ni de terrazas para la actividad de los bares. "De hecho, está exenta del canon que se prevé para los usos lucrativos", ha apuntado.

"Dadas las circunstancias, no se entiende como todavía se llevan a cabo estas ocupaciones y actividades no autorizadas ni con posibilidad de ser autorizadas, puesto que esta clase de usos sobre las playas no están permitidos en la legislación de costas cuando los locales de restauración están situados fuera del dominio público marítimo terrestre, como es el caso de estos bares situados en los bajos del edificio Xara", ha insistido el grupo.

De esta manera, el GOB ha presentado un escrito de denuncia ante la Demarcación de Costas solicitando, por una parte, que investiguen estas ocupaciones y actividades y que, si éstas no disponen de las autorizaciones pertinentes, "se retiren".

Además, piden también que se investigue "si hay un incumplimiento" por parte del Ayuntamiento de Alcúdia respecto a la concesión de marzo de 2020 para el sector 1 de la playa en cuestión. Finalmente, solicitan que se les comunique la situación legal de las ocupaciones y actividades ubicadas delante del edificio Xara y alrededores.