Joan Francesc Canyelles: «Un político siempre tiene el gusanillo vivo»

Al finalizar la legislatura, abandonará la política activa, dando paso a los regidores Aina Amengual y Josep Ramis al frente de Més per Marratxí.

Joan Francesc Canyelles, natural de Pòrtol, casado y con dos hijos, tiene actualmente 62 años. Es funcionario y ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en los gobiernos de la comunidad autónoma. En esta entrevista hace balance de una trayectoria política de más de dos décadas.

¿Cómo le vino su interés por la política activa?

En el año 1992, junto con otros ciudadanos de Pòrtol, fundamos la asociación de vecinos de la localidad, así como la Comisión de Fiestas del Carme, patrona de Pòrtol, y en 1995 fui cofundador de la federación de AA VV de Marratxí, y secretario de la misma. En 1999 y por inquietudes personales, me presenté por primera vez como concejal del ayuntamiento de Marratxí, por el grupo municipal PSM, del cual fui secretario general hasta 2013, cuando ya me presenté como Més per Marratxí.

¿Por qué por el PSM y no otro partido?

En primer lugar, porque no depende de ningún partido estatal, y además es un partido que defiende los intereses de los mallorquines, así como también todos los valores que personalmente defiendo.

¿Qué cargos ocupó desde su entrada en el partido?

Desde el primer día en 1999, y hasta febrero de este año he sido el secretario general y candidato a la alcaldía del partido en Marratxí. También he formado parte de diferentes ejecutivas de PSM.

En las elecciones de 1999, ya entró como concejal. ¿Cómo ha sido su trayectoria?

Desde 1999 a 2015 estuve en la oposición, hasta 2015 en que pude formamos equipo de gobierno junto con el PSOE y Podemos. Durante cuatro años ejercí de alcalde, siendo el primer alcalde ecosoberanista y republicano de Marratxí. En las elecciones de 2019, volvimos a pactar PSOE, Més y en esta ocasión con El Pi, para formar el equipo de gobierno municipal. Nos consolidamos como segunda fuerza del municipio con más de 3.000 votos y actualmente estamos al frente de importantes áreas de gestión.

Usted ha conocido los dos lados del gobierno municipal: ocupando áreas de responsabilidad, pero también en la oposición.

En la oposición presentamos infinidad de mociones, la mayoría salieron adelante y otras no, pero estoy orgulloso porque todas nuestras mociones eran sobre nuestro municipio, pidiendo algunas mejoras, bajo nuestro punto de vista del funcionamiento del consistorio, actuaciones para mejorar los núcleos de población de Marratxí. Desafortunadamente, en la actualidad, la mayoría de las mociones que presenta la oposición no son exclusivas de Marratxí, sino de ámbito general. En algunas, el Consistorio no tiene competencias y, a mi entender, deberían presentarlas en las instituciones correspondientes. Entiendo este hecho como positivo ya que significa que la gestión a nivel municipal es buena.

En el año 2015, usted ya era alcalde. En uno de sus primeros plenos, enseñó orgulloso las llaves de la ‘olleria’ de Can Palou y dijo que sería un centro de interpretación del barro. Han pasado siete años y está igual. ¿A qué es debido este retraso?

El retraso es debido a la Ley Montoro, que no nos permitía usar el dinero que teníamos en el banco, que en aquel año era de unos 24 millones de euros. Este es el principal motivo del retraso y que no se haya llevado a cabo la restauración.

¿Y a día de hoy cómo esta?

A partir del pasado año podemos usar el remanente de tesorería para determinadas obras y está incluida y la llevaremos a cabo. En estos momentos, tenemos el proyecto de rehabilitación redactado y a punto de sacarlo a concurso.

¿Qué actuaciones destacaría de su mandato como alcalde?

La verdad es que viví el mandato con mucha intensidad y creo que supuso un cambio y una mejora notable de nuestro municipio después de 12 años de gobiernos de derechas. Durante estos cuatro años, hemos actuado en distintas líneas de mejora. Por ejemplo, en servicios sociales, logramos la construcción de la residencia para personas mayores dependientes, el centro de día de Pòrtol, así como el impulso de los servicios sociales del ayuntamiento.

En patrimonio compramos la ollería de Can Palou, la cueva prehistórica de Son Caulelles y el convento de Pòrtol. En el capítulo de movilidad sostenible, realizamos la intercomunicación con el carril bici de los diferentes núcleos de población de Marratxí. El impulso y el acercamiento de la cultura a la ciudadanía es otro de los puntos claves. En tema de participación y transparencia en 2018 creamos la figura del Defensor de la Ciudadanía. A nivel económico y debido a la buena gestión económica, en el año 2018 cancelamos la deuda municipal de 12 millones de euros. Actualmente, el Consistorio no tiene deudas y tiene un amplio remanente para hacer frente a nuevas líneas de ayudas y a inversiones para mejorar nuestro municipio.

¿Se retira definitivamente de la política?

Un político siempre tiene el gusanillo vivo, y quedo a la disposición del partido para ayudarles en lo que necesiten. De todas maneras, Més per Marratxí tiene un proyecto muy consolidado y contamos con personas muy preparadas y con experiencia en el gobierno municipal para liderar esta nueva etapa.

Aina Amengual, nueva portavoz de Més

Aina Amengual se convertirá esta semana en la nueva portavoz de Més en los plenos municipales. Amengual accedió al Consistorio en las elecciones del año 2015 como número dos de la formación ecosoberanista y, gracias a los pactos entre Més, PSOE y Podemos, entró a formar parte del gobierno municipal asumiendo el área de Servicios Sociales. En las elecciones de 2019, repitió lugar en las listas de Més e integró el gobierno municipal asumiendo igualmente Servicios Sociales, además del área de Educación.