Joan Rodríguez Recio: «En Santa Maria no podemos dar la culpa del desastre al PP»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Santa Maria es el otro nombre de Mallorca?»

Sí, pero Santa Maria corre mucho más peligro por su proximidad a Palma y a la Tramuntana, con la Vall de Coanegra como nido de chalets en rústico en manos de extranjeros.

¿La vecindad de Palma es una maldición?

Sí, por eso ha crecido Santa Maria. Tenemos siete inmobiliarias, no sé si hay otro lugar en el mundo con la misma concentración. Somos hijos del modelo de Vicente Grande, que tiene aquí su domicilio y sigue metiéndose con todos con su vozarrón.

Un municipio de izquierdas debería dar ejemplo.

En Santa Maria solo se es de izquierdas hacia fuera, hacia dentro se obedece a los clanes familiares y a los intereses creados. Mucho manifiesto sobre el Sahara, pero «a los nuestros ni tocarlos». Firmamos la Declaración del Día Mundial del Agua y somos el pueblo que más fugas tiene en la red.

La herencia de Mateu Morro, la izquierda postrada ante el PP.

Está al servicio de quien sea, ahora trabaja para Podemos y es la persona que más dinero maneja del Govern. Su filosofía es la defensa de los nuestros, todos somos familiares y cuñados, es del PP pero es mi tieta.

Rodríguez Recio no es muy part forana.

Soy de Castilla y León, allí se enfadan cuando hablo catalán y aquí tengo el problema inverso, solo me quieren en Guatemala por los proyectos del STEI que gestiono allí.

¿En qué Mallorca se ha integrado?

En todas, es la tierra donde vivo y trabajo desde hace cuarenta años. He sido profesor, trabajo en un sindicato que defiende la lengua. Siempre he estado implicado en movidas sociales, hasta donde me han dejado el PSM y Més, que son bastante excluyentes. La participación no es tan fácil.

En su comunidad de origen ya gobierna Vox.

Déjame, tío. En Santa Maria ya hay un grupo de Vox, que sigue los plenos y muy activos en redes. En mi opinión, van a salir en las municipales del año que viene.

¿Con quién pactará entonces Alternativa?

Con nadie, no somos profesionales de la política. Ante la situación que provocará la entrada de Vox, es posible que a Més no le baste el PSOE y nos pida nuestro voto. La reestructuración puede llevar a un cambio de políticos.

Santa Maria era un Calvià asequible.

Puede ser, pero en los últimos veinte años ha doblado ampliamente su población, de 3.500 a7.800 habitantes. Y pretenden aumentarla hasta los diez mil.

¿Peor están en Marratxí?

No lo sé, pero toda la gente que ha convertido a Santa Maria en una ciudad dormitorio no solo trabaja en Palma. No tienen relación con el pueblo, hacen su vida en la ciudad, incluida su implicación cultural.

¿Cuál es su acusación concreta?

Que se genera un crecimiento insostenible modificando normas sin necesidad, porque no habría que pagar nada por pasar el suelo a rústico. Quieren crecer pudiendo no crecer, para favorecer a personas con nombres y apellidos.

O nos estrechamos o emigramos.

¿Nos estrechamos quiénes? El crecimiento no se hará con viviendas para la gente de Santa Maria, a precios de salida de 400 mil euros que no pueden pagar.

¿Cómo son sus relaciones con el alcalde Canyelles?

Llevo una semana escribiéndole un WhatsApp diario, recordándole que «no me has enviado los presupuestos». Ni me ha contestado.

¿Consell y Govern son más receptivos?

Qué va. Quienes estamos aquí por activismo, lo tenemos muy difícil para el asesoramiento y acompañamiento.

¿Los golpes que da la izquierda duelen más?

Muchísimo más, en mi pueblo no podemos echar la culpa del desastre urbanístico al PP. Los alcaldes de PSM y Més van a batir el récord de Fidel. Y encima somos incomprendidos por otros municipios, donde te dicen que «vosotros ya podéis estar bien, porque en Santa Maria gobierna Més».

¿Para esto es mejor que gobierne el PP?

Me juego las dos manos y los dos pies a que el pueblo no hubiera cambiado en absoluto de haber gobernado el PP. Nos vendieron ecologismo y tenemos la autopista de Campos.

Por el mismo precio, vivirá usted en una gran ciudad.

O más cara todavía. Santa Maria experimenta un empobrecimiento de calidad y de identidad, solo es innovadora en lo urbanístico. Parece mentira que la necesidad de respetarla te la tenga que recordar un forastero.