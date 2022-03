Parásitos para acreditar la mala fama

Magaluf sigue teniéndolo muy complicado para sacar brillo de atractivo turístico, oferta comercial y hospitalidad a su buen nombre. Está en la posición del cangrejo, un paso adelante y dos atrás. Es así no solo por la dificultad de erradicar el turismo de borrachera, sino porque algunos de sus residentes o allegados, con actos descaradamente vandálicos, demuestran desapego y un incivismo acentuado que no reconoce el valor de la autoridad ni el bien público. En estas condiciones, no apetece a nadie, en sus serenos cabales, aproximarse a Magaluf a riesgo de verse involucrado o ser espectador de una desagradable pelea.

Los comerciantes expresan su malestar por las repercusiones de la bronca multitudinaria del pasado día 12 en la que una veintena de jóvenes se enfrentaron a la policía tratando de impedir una detención. Dicen que estas escenas, que se repiten muchos fines de semana en temporada baja, no responden al cambio de imagen perseguido con trabajo y esfuerzo. Cierto. Piden actuaciones contundentes frente al gamberrismo callejero y ofrecen empatía y colaboración a la policía. No basta. Si una parte de los jóvenes del lugar se vuelven vandálicos significa que se tambalean los cimientos de la educación y que hay que recomponer formación y estructuras familiares. Casi nada. Un mal parásito se ha enquistado en Magaluf.