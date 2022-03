Sant Llorenç busca pacificar el centro. Así el Ayuntamiento ha aprobado nueva ordenanza de movilidad que ahora se encuentra en su periodo de exposición publica antes de ser aprobada definitivamente. En la nueva normativa municipal se contempla la dotación de unas plazas de aparcamiento cerca del centro, en las que se podrá aparcar con un límite de 30 minutos o la posibilidad de que los titulares de vados, previa solicitud de una tarjeta que expedirá el consistorio, puedan aparcar un vehículo delante de ellos.

La normativa municipal también contempla la creación de una zona Acire en el centro, en la calle Major y adyacentes y la creación de plazas de aparcamiento en zonas escolares o deportivas, para que el usuario pueda parar brevemente sin salir del vehículo, pero no estacionar, son las conocidas como Kiss and Ride para facilitar la dejada o recogida de personas en estas zonas. Según la titular de movilidad, Antònia Bauzà, con esta nueva normativa no se reducirán aparcamientos, sino que se facilitará que en el centro haya más plazas ya que no se podrá estacionar durante mucho tiempo. Bauzá señaló que con el Acire lo que se pretende es pacificar el centro, ya que solo podrán acceder los autorizados y prevalecerán los peatones.