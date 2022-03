La Associació d’Usuàries i Usuaris del Tren pide al Govern que rescate la concesión del Ferrocarril de Sóller para «mejorar la calidad del servicio y mantenerlo en funcionamiento durante todo el año». Desde la entidad, Guillem Ramis, explica que han trasladado esta petición al conseller de Movilidad, Josep Marí. Los usuarios de tren recuerdan que el tren de Sóller es «un servicio de titularidad pública cedido en régimen de gestión indirecta a la empresa privada Ferrocarril de Sóller desde 1910 por un plazo de 100 años de explotación», unos plazos que «en 2005 se prorrogaron con ausencia del pertinente concurso público por otros 50 años más».

Los usuarios critican que en invierno Ferrocarril de Sóller «suspende el servicio durante tres meses por tareas de mantenimiento». También se quejan que las cuatro frecuencias diarias obligatorias entre Palma y Sóller «no siempre se realizan», lo que se traduce en «una perdida de confianza de los usuarios». Además, argumentan que "no se respetan los horarios" y se ha suprimido los trenes que antes salían a las 7.45 horas desde Sóller y a las 8 desde Palma. «Los horarios no sirven para la gente que utiliza el tren por motivos laborales o de estudios», critica Ramis, que también incide en que «los elevados precios de los billetes no responden a criterios sociales exigibles a un servicio público». Además de «la falta de accesibilidad para personas con movilidad reducida», los usuarios lamentan que «no se publiciten los dos domingos mensuales entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo con precios de tarifa de residentes». Por todo ello, la entidad pide al Govern que rescate la concesión y sea SFM quien preste el servicio.