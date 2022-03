Cuando lo esencial se transforma en precario

Los movimientos y reacciones de la gente ante determinados hechos y circunstancias se transforman primero en reflejo de las necesidades personales y después en expresión de la inquietud social. Lógico, siempre ha sido así. Todos nos movemos en función de lo que nos importa.

Si los transportistas, pescadores y agricultores se manifiestan es porque ven peligrar su sustento, si hay protestas y solidaridad ante la invasión de Ucrania significa que la vida y la paz son primordiales y si una oferta de 20 viviendas en alquiler social en Calvià provoca un aluvión de 800 solicitudes queda reiterado, hasta la necesidad de preocupación institucional y social, que el problema de la casa y cobijo elemental es mayúsculo, preferentemente en este municipio, pero también en buena parte de la isla.

No se descubre nada nuevo, pero la confirmación en datos y números de manejo oficial llama ya a la necesidad de políticas decididas de vivienda básica en detrimento de la residencia de lujo concebida para extranjeros. Para que gobierne el mercado no hace falta convocar elecciones, y lo cual, a la vista de sus últimas intervenciones parlamentarias al respecto, no lo tiene asumido la presidenta Armengol. En Calvià se alquila a precio de Barcelona. No solo eso, los residentes se ven abocados a buscar arrendamientos más baratos que el Ibavi está lejos de poder satisfacer en su integridad.