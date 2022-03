La DO Pla i levant estuvo presente el lunes en la jornada Experiencia Vendimia Mallorca 2022 en el Hotel Gran Meliá Victoria de Palma con una presentación colectiva de sus bodegas. Esta muestra de vinos, explican desde la DO, está destinada a profesionales tanto distribuidores como restauradores, tiendas pero también al público. Durante toda la jornada se presentó «una selección de nueve vinos de la DO Pla i Llevant que representan, en conjunto, las características de los vinos que se elaboran».