25 años y diez más: La historia del hospital de Manacor

Ahora que está a punto de empezar la ampliación y que se está ultimando el programa de actos de celebración del 25 aniversario, es necesario recordar cómo se gestó el primer hospital público alejado de Palma.

Cuando en abril de 1997, varios días antes de la inauguración oficial, los tres primeros pacientes del hospital de Manacor quedaban ingresados, todas las penurias previas parecieron desaparecer. Porque era la confirmación de una realidad luchada y porque al fin la población del este y sur mallorquín no tendría que desplazarse hasta Palma para ser tratada.

Ahora, 25 años después, con la pandemia aparentemente controlada y con una ambiciosa ampliación por delante que doblará la superficie del edificio actual, todo se ve más tranquilo. Ya hay logo y se está trabajando para conformar un programa de actos de celebración.

Pero diez años antes de que Jaume Matas o Alberto Núñez Feijóo cortaran la cinta en una foto para el recuerdo, hubo otro trabajo ingente que hacer… y en tiempo récord. Ahora las fotos en blanco y negro de la gran manifestación de 1987 lucen como lo que fue: la demostración de fuerza para que el segundo hospital público que se iba a construir en Mallorca fuera para la comarca del Llevant.

Una protesta histórica

Y es que una década antes de que todo abriera, hace 35 años, 10.000 personas colapsaron los accesos a Ciutat para protestar frente a la Delegación de Gobierno (en aquellos momentos la Sanidad no estaba transferida a las comunidades) y exigir que nadie más quedara por el camino por tener el hospital a más de 50 kilómetros.

Un centro hospitalario que en buena parte fue posible también gracias al poder de la prensa local. A la unión de las revistas Perlas y Cuevas, 7Setmanari, Manacor Comarcal y Porto Cristo que, en solo once días, lograron aglutinar no solamente a todo Manacor sino a todos los municipios vecinos.

Se sabía que el Insalud quería construir tres nuevos hospitales en España, y uno de ellos sería en Mallorca. También que diversos informes técnicos lo situaban en Palma, cerca del Estadio Balear... pero la decisión política no estaba tomada. Por eso el siguiente paso fue crear la Plataforma ProHospital de Manacor, con el fin de publicar manifiestos unitarios, crear una comisión de seguimiento y empezar a movilizar apoyos sociales y sobre todo políticos.

El sábado por la mañana del día 31 de octubre de 1987 y tras múltiples llamadas de última hora, los organizadores logran 60 autobuses para salir desde Manacor. Otros 28 salen de otros municipios. Todos rumbo a Palma. Cánticos, pancartas y mucho ruido para llegar en tropel. Colapsaron la entrada del Parc de la Mar.

Ramon Aguiló, en aquellos días alcalde de Palma, no estaba a favor de la reivindicación y no quiso posicionarse. Lo que comportó que varios coches estuvieran a punto de atropellar a los manifestantes que, pancarta en mano, iban gritando sus consignas, tales como «Ministre pardal, volem un hospital» o «Jo no vull quedar pes camí com es padrí».

La larga espera

La gente creía que la decisión sería instantánea, que el delegado del Gobierno, Carlos Martín Plasencia, diría que sí y que, como quien dice, nos iríamos a casa con el hospital puesto... y eso no fue así», recuerdan varios manifestantes.

El día 17 de noviembre el director general del Insalud y de asistencia sanitaria lo hicieron público: el nuevo hospital de Manacor tendría más de 400 millones de presupuesto y un área de influencia de 22 municipios. El movimiento social de la Part Forana había triunfado. Eso sí, el hospital de Manacor tardaría una década en inaugurarse, en 1997, tras unas pruebas de selección entre más de 3.000 profesionales de los que algo más de 400 formaron la primera plantilla.