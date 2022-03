El ayuntamiento de Sóller ha pospuesto para «más adelante» la obra de pavimentación de tres calles del centro de la ciudad tras las quejas de comerciantes y cafeterías de las zonas afectadas que se oponen a que se ejecute ahora, por entender que sería una interferencia en la actividad económica y turística.

La obra que finalmente se ha dejado por una fecha todavía por determinar suponía cambiar el firme de las calles Serra, Joan Baptista Enseñat y el carril vehicular que atraviesa la plaza de la Constitución. El proyecto contemplaba retirar el asfalto y colocar adoquines para situar el pavimento a la misma altura que las aceras. La inversión ya adjudicada asciende a 90.000 euros.

El alcalde de Sóller, Carlos Simarro, explica que la obra finalmente no se llevará a cabo a partir del próximo lunes, según había previsto el Ayuntamiento, por las quejas que ha recibido de comerciantes y cafeterías. Simarro no concreta la fecha en que se llevará a cabo «ya que cabe la posibilidad de que finalmente no se llegue a hacer». El alcalde alega que el alza generalizada de precios que se está registrando en los últimos meses en las materias primas «puede hacer que si la obra se retrasa la empresa adjudicataria pueda acabar por renunciar». Simarro pone como ejemplo que recientemente una empresa que debía realizar unos trabajos de reforma en el pabellón polideportivo de Son Angelats renunció por estos motivos.