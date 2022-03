Vecinos y hoteleros de Calvià: «Parece que pasa una autopista por dentro de Peguera»

«¡Es como si la autopista pasara ahora por en medio de Peguera!», comenta Mada Monedero, que, con su pareja, tiene tres tiendas en este núcleo calvianer. La frase, muy gráfica, sirve para hacerse una idea de lo que supone el cierre por obras del túnel de Son Vic hasta el 7 de abril para los vecinos de este núcleo el desvío de todo el tráfico por el interior del núcleo. A María, otra residente, una compañera que le suele traer material, le dijo el otro día: «Oye, mejor ven tú a buscarlo, que yo no quiero ir a Peguera. ¡Es un lío!».

«Yo vivo en Andratx y trabajo en Palma. Por las mañanas, antes salía 9.15. Ahora, a las 8.30, porque no sabes con qué ‘sorpresa’ te encontrarás. Es verdad que no todas las mañanas hay colas. ¡Es una incertidumbre!», relata Mada, quien se queja también de que se haya cortado el paso de vehículos por el Bulevar, por el que sólo pueden pasar ahora buses y camiones de distribución. «Los cuatro clientes que pasaban por enfrente ya no vienen», indica.

Otros vecinos recuerdan que Peguera ya de por sí tiene una estructura viaria complicada. «Peguera es una ratonera para los coches», apunta una transeúnte. «Los de Andratx lo pasan aún peor, porque deben meterse por Peguera y se encuentran con largas colas en la rotonda del Mercadona», agrega.

Los hoteleros de la zona inciden por su parte en el momento elegido para iniciar las obras, cuando la temporada turística empieza a despertar en esta localidad tras casi dos años de letargo por la pandemia.

«Pensamos que ha sido una mala planificación por parte de la Conselleria. Suponíamos que iba a empezar en noviembre y no coincidiendo con el inicio de temporada tras dos años a dos velas», señala el presidente de la asociación hotelera de Peguera-Cala Fornells, Toni Mayol. «Durante el mes de abril, tendremos 3.800 plazas abiertas a las que les pasa una autopista por delante. Habrá quejas en momentos críticos para el turismo», agrega.

Otra vertiente del caos circulatorio es la supresión de las conexiones directas de autobús, que obligan a hacer transbordo ahora en Santa Ponça, añadiendo más tiempo a los trayectos con Palma para desesperación de los usuarios. «Eso hace que muchos descarten a Peguera para trabajar, en una temporada muy complicada para encontrar trabajadores», dice Mayol.

Mientras, el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, asegura que comprende las quejas vecinales. «Cuando se nos planteó la calendarización y el cierre en ambos sentidos, hicimos todo lo posible hablando con el Consell para trasladar que iba a ser una dificultad enorme. Pero se nos dijo que no pudo empezar antes por un tema de recurso contractual y no lo podían retrasar, porque hay riesgos de seguridad vial», explica el alcalde, quien destaca que se han incrementado las frecuencias de las líneas 103, que une Palma y Santa Ponça, y 122 (Santa Ponça-Peguera) para paliar la supresión de las conexiones directas.