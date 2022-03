Manacor aprueba una tarifa única para alquilar sus antiguas casas rurales

A partir de ahora reservar alguna de las tres casas rurales municipales de sa Murtera, el Puig d'Alanar o Son Talent será más caro. El ayuntamiento de Manacor ha aprobado la modificación del reglamento regulador de los usos de las casas y escuelas rurales para que, a partir de los próximos meses, la tarifa mínima de 15 euros por día (y que aumentaba según el número de personas que la utilizaban) pase a ser de 50 euros diarios, cualesquiera que sean las condiciones.

Asimismo, esta modificación de la ordenanza municipal también contempla una serie de prohibiciones como las de no poder hacer ruido a partir de las 23 horas (una hora antes que hasta ahora), ni utilizar las zonas de barbacoa durante los meses que no se puede encender fuego en zonas rurales o no poder fumar ni en interiores ni en exteriores. También queda prohibida expresamente la instalación de cualquier tipo de elementos externos tales como castillos hinchables o piscinas desmontables.

"Nos hemos encontrado con sorpresas, con grupos que decían ser menos de lo que al final eran", explica el concejal de Medio Ambiente, Sebastià Llodrà, que recuerda que "tampoco es el lugar para hacer fiestas ni ruido, sino que lo que se pretende es poner en valor el contacto con la naturaleza y el entorno”. Por eso el Ayuntamiento ha dicho que priorizará las reservas hechas por asociaciones, sobre todo en la antigua escuela rural del Puig d'Alanar, que cree la más adecuada.

Además de unificar los precios en una tasa única, la nueva normativa municipal también prevé que a partir de ahora se aplique una fianza de 100 euros, “que quedarán bloqueados en una tarjeta de crédito y que se devolverán una vez se compruebe que todo está correcto, finalizada la estancia. Como de hecho ocurre en el caso de las casas vacacionales o en alquileres de coches”, recuerda Llodrà.

Por su parte, el Partido Popular ha pedido al equipo de gobierno que la modificación de la normativa contemple una rebaja en los precios en caso de que quienes reserven las casas rurales sean residentes del municipio de Manacor, o que se mantenga la hora máxima para hacer ruido hasta la medianoche, cosas que serán estudiadas por la concejalía de Medio Ambiente durante los próximos días.

El término municipal de Manacor dispone actualmente de cuatro casas y escuelas rurales propiedad del Ayuntamiento (y otra, la de s’Espinagar, que está en conflicto) de un valor patrimonial elevado y que fueron construidas durante la segunda década del siglo XX. Estos edificios son las Casas del Puig de Son Talent y las escuelas rurales del Puig d'Alanar, sa Murtera y Son Negre.

El ayuntamiento de Manacor, consciente del valor patrimonial de estos edificios y de su entorno, así como de las posibilidades de uso y aprovechamiento, consideró necesario hace casi una década definir un marco para regularizar el uso de estos edificios y fincas que ocupan. Este marco se basa en el aprovechamiento social de los recursos públicos en armonía con la preservación del patrimonio y de su entorno natural.

En el caso de las escuelas rurales, estos edificios se construyeron entre 1926 y 1932. Tienen un modelo arquitectónico muy racionalizado con pocas preocupaciones decorativas, siguiendo la constante de austeridad de la construcción rural mallorquina. Las cuatro escuelas rurales estuvieron en funcionamiento desde 1932 hasta 1975. A partir de ese momento, los edificios sólo se utilizaron de forma muy esporádica hasta que el Ayuntamiento empezó a alquilarlos en 2013.