Mujeres de vida plena de Sant Joan

No hay vida plena sin presencia femenina. Las mujeres siempre están, su presencia ha sido por lo general discreta, pero sobre todo imprescindible por eficaz. Los documentos no han acostumbrado a dejar constancia de ello, pero la actividad pública de un pueblo cojea si no sabe ampararse en el quehacer de las mujeres. Para confirmar esta realidad basta voluntad de aceptación y un mínimo de capacidad de observación. Estas son las primeras conclusiones que pueden extraerse de Enfocant les dones de Sant Joan, la monografía número veinticinco del Col·lectiu Teranyines que se presentó ayer en el Escorxador de la villa. Intervinieron Catalina Gayà Morlà y Catalina Lluïsa Gayà, coordinadora de la obra, la primera, y una de las principales contribuyentes de la aportación oral y testimonial que ha ayudado a conformar el libro, la segunda. El archivo fotográfico de Amador Bauçà también ha sido uno los principales soportes para que la obra pueda ver la luz. De hecho, Enfocant les dones de Sant Joan es la reafirmación del contenido de una exposición que ya realizaron las mujeres de Teranyines en noviembre pasado.

El libro es una obra esencialmente gráfica que apenas necesita de soporte escrito para transmitir y dejar clara la nitidez de un mensaje que, como dice el título, enfoca la presencia de la mujer en todos los ámbitos, cotidianos y extraordinarios, que pueden confluir en Sant Joan. Son circunstancias que, por supuesto, se dan y se han dado en cualquier otro pueblo de Mallorca pero, en este caso concreto, se pone rostro, nombre, apellido y apodo a las protagonistas santjoaneres. Son imágenes recopiladas desde una época que abarca desde 1900 hasta la década de los años 80 y 90. Son fotografías muchas veces individuales pero que, entrelazadas entre una y otra, transmiten el sello vital del siglo XX y pueden servir para testimoniar cómo se ha vivido y cómo se vive en la actualidad. El porqué de las cosas, en definitiva. Desde el año 2000 las mujeres de Teranyines llevan cuestionándose el rol que la sociedad local concede a la condición femenina y a sacar a la luz la realidad que se ha derivado de ello. Es una tarea que lleva implícita una permanente actividad de investigación y divulgación que desemboca en coloquios, exposiciones, publicaciones y actos de cariz festivo. En Enfocant les dones de Sant Joan se refleja la presencia femenina en el cambio de siglo, su papel durante la Segunda República y la Guerra Civil, aparte de diversificar su presencia en los largos y oscuros tiempos del franquismo. Un último apartado se dedica a la lucha por la igualdad. El libro mismo viene a ser un eslabón más en el recorrido hacia la meta igualitaria. Estamos también ante una obra, sin duda reivindicativa, pero que sabe compaginar el tono distendido y amable, la sensibilidad y una pizca de nostalgia para unos tiempos que también tuvieron su valor. Por eso el libro se sirve por igual de la anécdota, el dato documentado o la narración del recuerdo. «Hemos tenido muy presente que las mujeres salen poco en los libros de historia y que tampoco se explican temas que les interesan o les afectan, la amistad, la violencia, la vejez, el cuidado de los demás», indica Àngela Moragues, la presidenta de Teranyines. El libro está construido sobre la memoria santjoanera a partir de la historia oral y los recuerdos narrados por las mujeres. Un viaje fotográfico por los archivos de Sant Joan