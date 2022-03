Mil trabajadores de la recogida de basuras estarán bajo el mismo convenio en Balears

Un millar de trabajadores del sector de la limpieza viaria y de la recogida de residuos estarán por primera vez en Balears bajo un mismo convenio colectivo, culminando así un largo proceso negociador que vivió momentos muy tensos con la convocatoria el pasado verano de una huelga de basuras en muchos municipios de la part forana.

En aquellos días, se hizo especialmente viral la arenga de un líder sindical de CCOO, Miguel Pardo, a los trabajadores en huelga, en los siguientes términos: «No os matéis a trabajar, que se coman la mierda».

El acuerdo laboral fue firmado este lunes en Palma por representantes de los trabajadores y de la patronal, con la presencia de la directora general de Trabajo y Seguridad Social, Virginia Abraham, quien destacó que es el primer convenio de este tipo que se suscribe en todo el Estado.

El convenio entrará en vigor escalonadamente y tendrá una vigencia de seis años, según especificó la conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, que señaló que a partir de ahora el salario medio quedará fijado en 19.868 euros anuales, lo que «supone un incremento del 40%».

Otros puntos acordados están relacionados con los periodos vacacionales, que quedan fijados en 30 días, y las bajas por enfermedad profesional y accidente de de trabajo (100% de cobertura en los primeros 90 días, y un 90% a partir del día 91 hasta el día 120).

Desde el ámbito municipal, el presidente de la Federació d’Entitats Locals de Balears (Felib), Antoni Salas, celebró ayer la firma del convenio. Cabe recordar que, en la mayoría de municipios de la part forana, los ayuntamientos tienen subcontratado este servicio.

«Queremos dar la enhorabuena a ambas partes implicadas por el trabajo realizado y por haber llegado a un consenso», dijo Salas, quien destacó la labor de Abraham, así como la de «todos los alcaldes, concejales, secretarios y técnicos que han participado en las negociaciones y conversaciones para poder llevar a puerto el convenio».

«Es un marco para poder trabajar de una forma segura y eficiente por parte de las administraciones, empresas y trabajadores. Da seguridad jurídica y laboral y trabaja por unas condiciones laborales justas y dignas, con un convenio así ganamos todos», manifestó.

UGT no firma

Finalmente, UGT no se sumó al convenio colectivo, al entender que, si bien supone un «importante avance, no ataja plenamente la precariedad del sector». Para justificar su postura, el sindicato difundió una nota de prensa en que expuso sus razones para no sumarse al pacto suscrito. «Se ha redactado un articulado que, con la intención de evitar la conflictividad derivada de las negociaciones en cada contrata municipal, vulnera el derecho a la negociación colectiva en los ámbitos inferiores en Mallorca», expuso UGT-Servicios Públicos.

Igualmente, la organización sindical consideró que «se va a mantener la conflictividad», ya que, en su opinión, no se da respuesta a «las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores".