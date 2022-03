Mejorar la relación familiar como arma de prevención

El Pla, Marratxí e Inca son algunos de los municipios que se han sumado al Programa de Competencia Familiar, un programa diseñado y contrastado por la UIB y que permite a las familias adquirir habilidades sociales para mejorar las relaciones y las dinámicas en el seno familiar con la finalidad de prevenir los factores de riesgo. Y es que el programa se dirige a las familias con hijos de 12 a 16 años, «un periodo crítico» tal y como reconoce Joan Sastre, el psicólogo del departamento de Servicios Sociales del ayuntamiento de Marratxí, uno de los municipios que ha firmado un convenio con la conselleria de Fina Santiago, que está desplegando este programa por los municipios.

Sastre resume que el objetivo del programa es favorecer las competencias familiares para que mejoren las relaciones entre padres e hijos. Tiene claro que la intervención grupal «es muy positiva» porque tanto progenitores como hijos participan en estos talleres. «Llevamos seis sesiones de un total de 15. La última se hace seis meses después para comprobar que los cambios adoptados son consistentes», explica Sastre. En Marratxí empezaron 14 familias pero ahora solo son 10 porque por cuestiones laborales o de salud, cuatro se han quedado por el camino. Sea como sea, las familias participantes confiesan que en estas seis sesiones ya notan pequeños cambios. «El programa es largo y permite hacer un buen seguimiento. Si surgen conflictos en la familia, se pueden ir solucionando. Es diferente de ir a una charla. Aquí se aplica la práctica y los formadores van motorizando a las familias y resolviendo las dudas que puedan ir surgiendo», alaba Sastre que resume que las principales cuestiones que quieren resolver las familias están relacionadas con establecer límites y controlar el tema de las nuevas tecnologías.

Independientemente del tema a tratar, Joan Sastre tiene claro que «los padres tienen que aprender a relacionarse con sus hijos de manera diferente porque ya no aceptan un no porque no. Deben aprender habilidades de comunicación, de negociación y de resolución de conflictos».

Los talleres son semanales y tienen el claro objetivo de mejorar las relaciones familiares para poder prevenir factores de riesgo. Como ha dicho Sastre, en Marratxí ya suman seis sesiones y los cambios que notan las familias pueden parecer sencillos pero sin ninguna duda son cruciales. Por ejemplo, relata Sastre, algunos jóvenes se han animado a participar en las tareas del hogar, otros expresan un te quiero y otros comparten tiempo juntos. También hablan entre ellos, lo que mejora la comunicación. «Un simple te quiero es un gran paso para mejorar su relación familiar», admite Sastre que recalca que el hecho de que el taller sea grupal es un plus. Entre los ejemplos de establecer límites podemos encontrar el hecho de negociar la hora de regresar a casa o poner horarios al uso de pantallas.

El programa de Competencia Familiar fue diseñado y contrastado por la UIB a través del Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social (GIFES). Su investigadora principal, la catedrática Carmen Orte, explica que se trata de un programa basado en la evidencia científica. Se empezó a aplicar en 2003 tanto en las islas como en España. Ahora con la pandemia, el programa se ha adaptado a la realidad que tienen las familias y se ha incorporado en el contenido el tema afectivo sexual para prevenir el consumo de pornografía y el tema de las adicciones a las redes sociales y a las nuevas tecnologías. Una de las novedades de este año es que la conselleria de Asuntos Sociales quiere desplegarlo en los municipios pero el programa de la UIB tiene un recorrido largo porque aquí ya se ha aplicado en Esporles, Binissalem, Campos, Capdepera o Palma.

«Cuando trabajas con la familia sacas muy buenos resultados. Cuando los padres ven que están perdiendo la batalla y los empoderas, su sentimiento de valoración como padres mejora y es cuando se producen los cambios en el seno familiar», avisa Orte. «Trabajamos mucho la comunicación. En los talleres se trabaja cómo enfrentarse a situaciones problemáticas. Si padres e hijos reman en la misma dirección, obtienes resultados positivos porque haces una suma en la que todo confluye», resume la investigadora.

Orte resume que las preocupaciones de los progenitores son muy similares: no aprueba, está todo el día con el móvil, no obedece, contesta... «Cuando empiezan el curso, les decimos que todo mejorará pero primero hay que hacer un trabajo previo. Es un proceso. Hay que recuperar la autoridad, la comunicación. La relación entre padres e hijos debe llevarse a un plano distinto porque los hijos se hacen mayores», confiesa.

¿Y cómo hacerlo? «Tenemos tendencia a pensar que el que tiene que cambiar es el otro pero si nos metemos a un programa común y buscamos los puntos positivos, la relación mejora. Es una de las claves del progama», desvela Orte. «Los padres tienen tendencia a pensar que los hijos son un desastre pero seguro que tienen cosas positivas. Por su parte, los hijos creen que sus progenitores no los dejan en paz. Pero si ambas partes ven que van a cambiar, la situación mejorará porque verán que es un esfuerzo en paralelo», desvela.

«Lo primero de todo se trabaja en establecer vínculos afectivos». Un ejemplo, los padres deben observar a su hijo y anotar en un papel solos los aspectos positivos. «Como no recoges lo malo, se refuerza lo bueno y lo malo va desapareciendo del campo de visión. Los hijos lo notan y es cuando surgen los te quieros, las palmadas, los abrazos, el ir al cine juntos... Cuando has logrado que las familias se quieran, se entiendan, es la hora de empezar a dar instrucciones y crear nuevos hábitos por ejemplo reunirse una vez a la semana para repartir las tareas del hogar. La idea es que cuando trabajas a favor, la familia funciona muy bien».