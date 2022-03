Per a l'espòs de Maria, tal llarga és la nit com el dia

Santa Madrona (15)

La llegenda diu que era barcelonina, i que quan el seu padrastre va quedar vidu, va establir-se a la ciutat de Salònica, a Grècia, on es va tornar a casar. La madrastra de la santa no l’estimava i la fermava a un banc perquè no pogués anar a missa, i l’apallissava; un àngel va baixar a deslligar-la i la dugué fins a l’església. La madrastra se’n va témer i la tornà a lligar al banc altra vegada, i la va bastonejar fins a matar-la. Havia estat invocada contra l’eixut. Quan feia temps que no plovia, s’organitzava una processó al seu honor. Conten que era tan gran el poder de la santa sobre la pluja que moltes vegades a la meitat de la processó ja queia un bon ruixat. També havia tengut molta devoció entre les dones, les quals li demanaven ajut en totes les situacions difícils, fins i tot es feia un pelegrinatge fins a l’ermita de Sant Fruitós, on, segons la llegenda fou enterrada després que la nau que la transportava no podia sortir del port per mor de les tempestes que s’alçaven quan volien salpar.

Les orenetes i santa Madrona

Segons la tradició, les orenetes varen acompanyar el cos de la santa des que va embarcar a Salònica fins arribar a Barcelona. És per això que es creu que avui arriben les primeres orenetes, i es deia que era impossible veure’n cap abans d’aquest dia. Es creu que les orenetes són missatgeres de l’amor; per això les fadrines casadores creien que el seu futur espòs tendria les característiques del primer home amb què es trobarien després de veure la primera oreneta. “Per sant Josep, cada oreneta al seu indret”.

Sant Josep (19)

Un sant oblidat de la devoció cristiana fins que al s. XIII l’orde del Carmel va estendre’n el culte arreu d’Europa. La festivitat fou declarada oficial i solemne en el concili de Constança; i al s. XVII el papa Gregori XV la va fer obligatòria. La celebració del Dia del Pare varia d’un país a un altre. Als països de tradició catòlica europeus, com Espanya, Itàlia i Portugal, se celebra el 19 de març per coincidir amb la festivitat de sant Josep, espòs de Maria i pare de Jesús, mentre que a la majoria de països iberoamericans prefereixen adoptar la data dels EUA que el celebren el tercer diumenge del mes de juny; aquest origen el va impulsar l’any 1909 Sonora Smart, filla d’un veterà de guerra que va enviudar amb 6 fills i als quals va tirar endavant per si sol. És el patró de s’Alqueria Blanca, i de l’Església universal, de la bona mort, dels agonitzants, dels fusters, dels enginyers i dels corredors de bicicleta.

Els malnoms del “Carrer” (i IV)

El Sol, can Rei, can Sacres – «Sacra: cadascuna de les tres posts o quadros que es col·loquen una al mig i dues als extrems de la mesa de l’altar i contenen certes oracions que el sacerdot ha de dir sense mirar el missal» (DCVB)-, can Simona, can Redolant, na Ramona, sa Rotja, ses Rosines, Sant Eloi, can Retat Ceba, ses Sopes, es Sordet, cas Rafelins, can Nas –joieria situada al carrer Jaume II, era la Plateria Mallorca-, es Tenoretxo, es Torero, en Vermei –Toni Vermei, sempre tenia la cara molt vermella-, can Vengo, can Ros –tenda que venien mobles de fusta, situada a la Costa d’en Brossa-, can Saïm, cas Setet, can Xello, na Toniona, cas Xigarro, cas Xopet, can Sepo, can Bou –tenda de robes-, en Bibi, ca na Maria des Ous –era la tenda de la mare de Catalina Valls; tenien un rètol a la porta que deia: «María de los huevos», venien ous; estava situada al carrer Jaume II, devora cas Matons; la tenda era només una entrada-, can Camia, can Maneu, en Jaume es Roig, en Lluís es Guapo, en Pastora, en Sepelí.

Sabíeu que...?

· Avui és ell II Diumenge de Quaresma. Dilluns (14) és el Dia Internacional de les Matemàtiques. Dimarts (15) és el Dia dels drets dels consumidors. Dimecres (16) és el Dia Mundial de la Son.

· Hi ha gent que en sentir bramar un ase, feien un gran alè, com qui es lleva un pes de damunt. És perquè creien que abans de finir el món passarien set anys sense que cap ase hagués bramat ni hagués nascut cap infant.

· Els galls no solen cantar els vespres fins passada mitja nit. Per això, si durant la vetlada se’n sentia algun, els de la casa es preocupaven perquè deien que comportava desgràcies, males noves, malalties, morts, etc.

· Carles Amengual ens diu que l’albó, o caramutxa i caramuixa, és l’espiga verda o seca de la porrassa, una de les plantes herbàcies més conegudes de la garriga i terres molt pasturades. Els tubercles s’usaven per fer pega i el seu suc fermentat és una bona matèria primera en la fabricació d’alcohol. Un temps hom anava a fer la porrassada, devers sant Joan, i arreplegaven fulles de la planta per alimentar el bestiar. En temps d’Homer es creia que les ànimes dels qui havien tengut una vida equilibrada anaven a reposar als camps dels albons.

· L’orquídia s’ha de col·locar en un lloc relativament humit, amb molta llum, però sense sol directe i que estigui ben ventilat. No les regueu gaire; amb una vegada cada deu dies és suficient, perquè una humidificació excessiva pot afavorir el creixement de fongs o fer que les arrels es podreixin. Regau-les amb un vaporitzador amb aigua no calcària, per exemple aigua de pluja, però no banyeu el cor de les fulles ja que es farien malbé. Convé trasplantar-les un pic cada dos anys, i posau al cossiol una mescla de poliestirè i escorça de pi, perquè les arrels es puguin airejar.

· «La lectura és per a la intel·ligència allò que l’exercici és per al cos» (R. Steele, escriptor, 1672-1729)