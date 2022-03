FENT I DESFENT | El autor de más de 250 pintadas en inca deberá arreglar todos los desperfectos

Querida. El otro día leía estupefacto que un tal Kiddy 73 tendrá que limpiar las más de 250 pintadas que ha hecho por zonas públicas de Inca a cambio de ahorrarse 7.000 euros en multas. Te digo yo que si a este me lo dejan a mi unos días se le quitan las ganas de ensuciar lo ajeno. Que me perdone el Ayuntamiento, pero no creo que eso sea un ejemplo a seguir porque a la práctica hacer pintadas le saldrá gratis. En el fondo el problema que hay es de educación y de cómo muchos chavales se han convertido en lo que en mallorquín decimos unos malcriats. La excesiva protección de algunos padres es la culpable de que tengamos calles embadurnadas con pintadas que hacen daño a la vista. Que le hayan perdonado la multa no me convence porque el rascarse el bolsillo es lastimosamente la medicina que ayuda a curar algunos vicios que de otra manera no hacen más que perpetuarse. En el caso de Inca, le tocaría pagar los 7.000 y limpiar lo ensuciado. Y sí, te oigo pero no te escucho. Si la gente supiera todo lo que me dices lo entendería... En fin, molts d’anys por tu camino inexorable a la vejez.

Desfent | Tolerancia cero contra las pintadas

Tengo asumido que me oyes pero no me escuchas, por ello, a partir de ahora cuando el mensaje sea importante, te mandaré un Bizum y en el concepto te escribiré lo que quiera decirte, a ver si así, rata pesetera, me escuchas. Seguro que capto tu atención. A Bezos le funciona con Broncano. En cuanto a Kiddy 73, nada más que añadir a tus palabras. Bueno, sí, nos lo podrían dejar a tu y yo juntos. Con tu mala leche y la mía, no volvería a pintar fijo. Me parece perfecto que haga trabajos en beneficio de la comunidad y que arregle lo ensuciado, solo faltaría pero también debe pagar por lo que ha hecho. Y es que desgraciadamente las pintadas en mobiliario urbano, paredes y entornos naturales están a la orden del día y, bajo mi punto de vista, la medida del ayuntamiento de Inca de convalidarle la sanción a cambio de arreglar los desperfectos no zanjará el problema del vandalismo de raíz. Si quieren tolerancia cero, además de arreglar los desperfectos, es necesaria una sanción. Y, querido, gracias por tus felicitaciones pero envíame mi regalo.