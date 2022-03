SOS Can Vairet alerta del impacto medioambiental del vallado que coloca Defensa en Rafaubeig

SOS Can Vairet advirtió ayer del impacto medioambiental de las obras de vallado que realiza el ministerio de Defensa en la zona militar de Rafaubeig, en primera línea de costa. Esta plataforma cívica argumentó que esos trabajos podrían poner en «grave riesgo la fauna y la flora» de este paraje natural.

SOS Can Vairet instó al Govern, al Consell de Mallorca y al ayuntamiento de Calvià a «negociar urgentemente» con el ministerio de Defensa para comprar estos terrenos y «poner en marcha los trámites para la declaración de Rafaubeig como parque natural, acordando el inicio de un plan de ordenación de los recursos naturales y evitando así que pase a manos privadas».

Este diario adelantó esta semana que se estaban desarrollando obras de vallado en la zona militar de este paraje natural propiedad del ministerio de Defensa; un área muy frecuentada por senderistas y amantes de la bicicleta de montaña.

Estos trabajos no requieren de una licencia municipal, tal y como determina la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que establece que «las obras en zonas declaradas de interés para la defensa nacional no estarán sometidas a los actos de control preventivo municipal».

SOS Can Vairet reprochó «posturas ambiguas» como la que, a su entender, mantiene el Ayuntamiento, «que confía y espera, pero que no mueve ni un dedo para garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de este espacio». «Pedimos que no tomen el pelo a los vecinos», argumentó.