UN SOCAVÓN DE IMPROVISACIONES

El Consell vuelve a coger aliento porque el Tribunal Supremo le abre la puerta para presentar un recursos de casación y demostrar que el rescate de la explotación del túnel de Sóller es compatible con la legalidad. Es una nueva oportunidad, sin duda, para poder saldar el asunto con mejor sabor de boca que hasta ahora, pero al organismo insular le conviene mantener una actitud más discreta y humilde porque, si queda alguna cosa clara, es que cualquier actualización de la gestión pública del túnel no hace más que confirmar la evidencia de que las decisiones se han tomado de forma precipitada y por lo menos, con explicación insuficiente. Es un déficit del sentido de la responsabilidad que afecta, prácticamente por igual, tanto a cargos actuales del Consell como a algunos de sus antecesores, ahora en el Govern, que tomaron la decisión del rescate y que ahora, cuando se les menciona el túnel de Sóller, hacen oídos sordos. Si algo han discutido los tribunales al tumbar el rescate ha sido la actuación arbitraria y la falta de proporcionalidad en relación a un interés público que no ha sido considerado sobrevenido por los jueces. Para decirlo rápido, la decisión de quitar el rescate a Globalvia no se ha amparado en argumentos suficientes. El túnel ya está abierto y las instalaciones del peaje desmontadas. En los usuarios cala el mensaje de que se ha ganado un paso franco cuando, para ser más precisos, hay que decir en realidad que se abona el peaje de forma indirecta. El Consell paga un rescate de 16,3 millones si bien es cierto que se le pedían 31 y todo se ha hecho a pocos meses vista de la caducidad. La concesión finalizaba el próximo mes de junio. El Supremo tiene la última palabra, dirá si el Consell logra justificar sus hechos.