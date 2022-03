El desencuentro con la Administración

Pese a la situación incómoda de tener el enlace distanciado de la población, Alaró ha mantenido una relación constante y ha hecho un buen uso provechoso del servicio ferroviario. Constituye un ejemplo más de que el transporte público, sobre todo en Mallorca, es conveniente y debería estar abocado a una inequívoca expansión.

Es lógico que, en el caso de Alaró, esta mejora incluya una comunicación específica entre pueblo y estación. De hecho, los vecinos vienen reclamándola desde hace tiempo en una posición que puede ser compatible con las tesis municipales.

Ahora, cuando el Govern se decide a satisfacer esta demanda, despliega un proyecto en forma de Via Verda y la iniciativa descarrila ya de entrada por contestación popular de su forma y trazado. Se recogen firmas, se habla de constituir una plataforma y de hacer visible el enfado con una manifestación. Acusan al Ejecutivo autonómico de malgastar terreno, usar materiales inadecuados y elementos que él mismo no autorizaría a un particular en el mismo lugar. Según los vecinos, el viejo trazado de tranvía que se pretende recuperar no es tal. La verdad es que, aún visto desde la distancia, parece mucho más sensata y coherente la propuesta vecinal de seguir la línea constructiva de la carretera. En esta tierra siempre se han sabido aprovechar los márgenes laterales de las grandes rutas para desplazamientos peatonales o ciclistas. Sin embargo, queda demostrado, una vez más, que en los despachos de la Administración se trazan líneas sin sentimiento ni conocimiento material, etnográfico o práctico del lugar, lo cual podría llevarnos a otra cuestión de amplitud y preocupación mayor: ¿Por qué se producen tantos desencuentros entre colectivos vecinales y administraciones públicas? Será porque no se responde a la necesidad real.