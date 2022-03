No vagi per dit | Manacor comença ja la seva campanya electoral

Manacor ja està en campanya. És cert que encara falten més de dotze mesos per a les properes eleccions municipals, però aquest divendres passat ja fou una bona oportunitat per comprovar que, encara que no es demani el vot al ciutadà de forma directe, cadascú va posicionant-se de la millor manera que sap per fer veure les bondats del partit i de la feina feta (encara que no estigui començada).

Miquel Oliver: «Pel juny, quan hagin acabat les obres, tornaré per inaugurar-les»

Divendres la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera (PSOE) va venir de visita oficial a Manacor per presentar dos projectes de l’administració insular: l’ampliació i remodelació integral del parc de bombers del polígon industrial per 3,7 milions d’euros i la rentada de cara de l’hipódrom municipal (però gestionat per l’Institut Hípic de Mallorca, és a dir el Consell) on s’hi construirà una nova cantina amb pèrgola inclosa per 275.000 euros.

En la seva intervernció, el batle de Manacor, Miquel Oliver (Més-Esquerra i per tant soci de govern amb el PSOE) va agraïr la feina feta des del Consell i va acabar el seu discurs dient que «pel juny, quan hagin acabat les obres tornaré per inaugurar-les»… és a dir després de les eleccions municipals de maig, o sigui que va insinuar que tornarà a tenir la batlia. De fet els números que maneja el partit-coalició són inclús d’augmentar a 8 els 6 regidors que ja tenen.

Tot un joc d’imatges i declaracions de la lluita PSOE i Més-Esquerra

Per la seva banda el PSOE va tenir representació doble als dos escenaris: la regidora d’Urbanisme, Núria Hinojosa i el d’Esports, Artur Aguiló, van acompanyar la presidenta Cladera i no van perdre l’oportunitat de fotografiar-se amb la resta de caps insulars socialistes que hi eren. La pròpia Cladera va donar especialment les gràcies a Hinojosa, sense la qual no hagués estat possible l’aprovació del Pla General urbanístic i, per tant, no hagués estat possible la reforma del parc de bombers.

Tot un joc d’imatges i declaracions que tot i encara subtils, ja aporten una primera fotografia de la lluita que PSOE i Més-Esquerra mantindran per tractar d’aconseguir la batlia. Uns intentant fer valer la força urbanística i del govern estatal i els altres veure recompensada la seva gestió des de la presidència consistorial i, pot ser, concretar noves aliances.