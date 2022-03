Vecinos afectados por la Via Verda de Alaró recogen firmas para cambiar el trazado

La Via Verda de Alaró es un proyecto muy reivindicado pero que también ha levantado críticas. Y es que, bajo el lema Via Verda Així No!, los vecinos afectados por el trazado proyectado por el Govern han iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar a Movilidad un cambio de trayecto y que se repasen los aspectos medioambientales y paisajísticos del proyecto. En concreto, los propietarios de las fincas afectadas piden que se lleve a cabo el proyecto siguiendo la actual línea constructiva de la carretera, que se introduzca la pared tradicional, que «no se abuse de la reja y los palos metálicos» y que se elimine el bordillo de hormigón.

«Sencillamente alegamos que no destruyan las fincas. Estamos a favor de la Via Verda pero de otra manera», resumen. «Hay otra alternativa: seguir el tramo de la carretera», avisan los impulsores de la campaña. Las fincas quedan partidas por la mitad, denuncian.

Ahora, dichos vecinos están preparando sus alegaciones. Tienen hasta el 18 de marzo para presentarlas. De hecho, avanzan que están estudiando conformar una plataforma. De momento, lo que sí tienen claro es que se movilizarán. La intención es convocar una manifestación. Se baraja que sea el día 20 pero puntualizan que la fecha no está cerrado. «Consideramos que hay un plan b, por ello, pedimos al Govern que valore la posibilidad de cambiar el trazado y evitar destrozar las fincas».

Via Verda. Així No! asegura que el proyecto presentado por el Govern no respeta el trazado antiguo del ferrocarril. También mantienen que no hay restos de la antigua línea de tren que haga interesante su conservación y critican que los laterales del carril contemplan rejas altas en vez de la tradicional pared de piedra «obligatoria si un particular ejecuta una obra en suelo rústico». Asimismo, avisan que los bordillos de hormigón son propios de una zona urbanizada.

De hecho, el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ya criticó en su día que el Ayuntamiento no había sido informado de dicho proyecto, que sí se presentó a la Plataforma Volem Via Verda. «Fue una sorpresa porque no hemos tenido ni una reunión con Movilidad en toda la legislatura», reconoce Perelló que adelanta que el miércoles se reunirá con el conseller Josep Marí. El Ayuntamiento está redactando sus alegaciones. «Quedan claras las prioridades del Govern que apuesta por un proyecto que cuenta con la oposición de una parte del pueblo frente a la adquisición del Castell d’Alaró que es unánime en el municipio», lamenta el alcalde que desde su punto de vista «hay otras prioridades» en el municipio como un centro de día o la mejora de los edificios escolares. «Si quieren hacerlo, nuestro proyecto va pegado a la carretera, es menos agresivo y sigue la tipología propia de los caminos rurales, que no nos monten un núcleo nuevo que parezca una urbanización de Palma. Se deben respetar las técnicas tradicionales, exige el primer edil que también critica que la instalación de 120 farolas «no es oportuna». «Si las ponen, que sean solares», pide.

La plataforma Volem Via Verda también prepara sus alegaciones. Están de acuerdo con el 80% del proyecto del Govern, por ello, explicarán en que consisten sus alegaciones en una charla pública el lunes a las 18 horas en el casal de Son Tugores.