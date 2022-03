Los trabajadores y trabajadoras del servicio público municipal de limpieza viaria de Sant Llorenç del Cardessar, perteneciente a la empresa BROCOLI S.L. irán a la huelga indefinida, a partir del próximo 30 de marzo de 2022, afectando a un total de 7 trabajadores. Según detalla CCOO, "los motivos que han empujado a los/as trabajadores/as a la huelga son que el convenio de empresa, que se firmó el 12 de agosto de 2019, establecía un incremento salarial del 4% desde noviembre de 2021, incremento que no se ha producido". Además, argumenta el sindicato, "la empresa no paga los festivos en el mes que se trabajan y, a pesar de que los trabajadores entregaron un modelo 145 de comunicación de datos del pagador para las retenciones, la empresa no ha regularizado los IRPF".

Por último, también se exige también el cumplimiento de la Ley de Prevención, pues el centro de trabajo carece de vestuarios, duchas y agua potable. Las partes en conflicto están llamadas a negociar a una reunión, que tendrá lugar en el TAMIB, el próximo 20 de marzo de 2022. Pero, avisa la parte sindical, "el cumplimiento de la ley de prevención y del convenio no es negociable, lo único que puede evitar la huelga es que la empresa cumpla sus obligaciones legales, y así evitar el perjuicio a los vecinos de Sant Llorenç por la falta de higiene que implicaría la huelga indefinida de limpieza viaria". Huelga indefinida del servicio de limpieza viaria de Sant Llorenç