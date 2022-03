Rodríguez Badal, reelegido por tercera vez líder de los socialistas de Calvià

Sin sorpresas. El actual líder socialista local y alcalde del municipio desde 2015, Alfonso Rodríguez Badal (Zaragoza, 1964), fue elegido ayer por tercera vez consecutiva como secretario general de la Agrupación del PSOE de Calvià, en una votación en que, por primera vez, tuvo otro contendiente, el militante de base y exsecretario de Organización Kike Rius. Rodríguez Badal obtuvo un amplio margen de votos, del 79,5%, frente al 19,5% de su rival.

La asamblea extraordinaria para renovar la ejecutiva se celebró en la Sala Palmanova desde las 16.30 horas. Junto a la elección del líder, los socialistas debían designar también sus representantes en el Consell Polític de Mallorca.

A Rodríguez Badal, le acompañarán en la ejecutiva los siguientes nombres: Juan Recasens, Joan Méndez, Luisa Zian, Emir Al-Hasani, María Peñarrubia, Enrique Guerrero, Mercedes Villar, Ariadna Carigüela, Juan Cuadros, Marta de Teba, Nati Francés, Xisco Guarí, Antonio Lázaro, Jabo, Molina, Paquita Muñoz y Bárbara Portells.

Finalmente se impuso así el proyecto de continuidad que defendía Rodríguez Badal para llegar en las mejores condiciones a las elecciones municipales de 2023, en que el PSOE opta a repetir como fuerza más votada. En esta legislatura, los socialistas gobiernan en coalición con Podem-Més.

«Somos la opción sensata para seguir transformando Calvià. Nos avala la gestión de estos años y tenemos proyecto, ilusión y la fuerza de un partido unido», aseguró el reelegido secretario general, en declaraciones recogidas en un comunicado donde no se mencionó el nombre del otro aspirante a la secretaría general.

«Somos la opción sensata para seguir transformando Calvià. Nos avala la gestión de estos años y tenemos proyecto, ilusión y la fuerza de un partido unido» Alfonso Rodríguez Badal - Secretario general del PSOE de Calvià

Hasta la fecha, Rodríguez Badal no ha aclarado aún si optará a ser el candidato a la alcaldía en los comicios del año que viene. Siempre ha asegurado que quería ser escrupuloso con los procedimientos internos del partido y que, primero, lo que tocaba era renovar la ejecutiva y elegir al secretario general.

Habrá que ver si, cumplimentado este proceso, el líder socialista anuncia próximamente su candidatura, lo que la mayoría de militantes dan por hecho dado que sigue siendo el principal activo del partido a nivel municipal.

Otro contendiente

Por primera vez desde 2012, cuando accedió a la secretaría general después de haber sido secretario de Organización, Rodríguez Badal tuvo un contendiente en la votación. Kike Rius, quien fue jefe de gabinete con Margarita Nájera y Vicenç Thomàs, se presentó con la idea de dotar de una estructura bicéfala a la Agrupación, diferenciando entre el secretario general y el candidato a la alcaldía.

«Hago un análisis muy positivo de estas semanas, donde he podido hablar con muchos militantes. Tengo la esperanza de que algunas de las ideas que he propuesto a la asamblea hayan calado y hayan hecho reflexionar. Era consciente, desde el principio, de que era un reto muy complicado, pero no por ello quería dejar de intentarlo», manifestó Rius, tras conocer los resultados de la votación.

"Tengo la esperanza de que algunas de las ideas que he propuesto a la asamblea hayan calado y hayan hecho reflexionar" Kike Rius - Militante que aspiraba a la secretaría general

Rius se puso a disposición del ganador para «trabajar de cara a las elecciones municipales de 2023 con el objetivo de revalidar la alcaldía».