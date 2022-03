Fent i desfent | Cinco dedicaciones exclusivas en Sóller

Querida. Me encanta que me hagas opinar de temas de los que no tengo ni la menor idea. No te metas con mi Simarro y sus dedicaciones exclusivas porque acabaremos mal, más aún cuando un día lo tengas que visitar a su despacho de conseller cuando la Prohens sea tu presidenta para pedirle algún exclusivón. Yendo al grano te diré que sí, que al parecer en Sóller anam grossos i fermam els cans amb llangonisses. Y te aportaré algunos datos. Seguramente somos el municipio con más coches de alta gama por metro cuadrado, especialmente en los últimos tiempos y que no conducen extranjeros. Lo que sí sé es que quiero cambiar el mío y no me salen los números. Tendré que guardarlo un tiempo más. El otro dato que te puedo dar que certifica que vamos boyantes en el valle de las naranjas de oro es que tras dos meses de campaña para que los ciudadanos pudieran fraccionar el pago de impuestos solo el 8% lo ha hecho. Mira si hi anam de bé que al parecer la mayoría de sollerics no tiene problemas para pagar de una sola vez la contribución urbana más cara de Mallorca. Y yo que pedí pagarla en cuatro plazos... ¡Desde Sóller con amor!

Desfent | Sóller, la nueva capital de la cultura

Bergant, saps que marxau bé per Sóller! Tenéis más dedicaciones exclusivas que regidores casi. Ya lo viene advirtiendo Laura Celià que el de Simarro es el gobierno municipal más caro de la historia del valle. Solo espero que en la sesión plenaria, la líder de Més le saque los colores al señor alcalde, que entre las terrazas covid y la quinta dedicación exclusiva, alguien debería hacerlo. De todas maneras, me podré irónica y daré un voto de confianza al primer edil solleric porque puede ser que la quinta dedicación exclusiva de su equipo de gobierno venga sostenida porque esté maquinando montar una especie de Mallorca Live II en Sóller. Y es que si no es porque apueste por hacer un mega proyecto cultural es muy difícil de argumentar que un regidor de Deportes y Cultura tenga dedicación completa. Nada, cariño, espero que Sóller se convierta en la capital de la cultura con los 41.300 euros que cobrará el señor concejal porque de lo contrario siento decirte que la nueva «repartidora» política de cargos y colocación de amiguetes en paro está en el despacho de tu querido Simarro. ¡Desde el Pla con amor!