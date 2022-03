«Els Norats se escondieron 13 años en las montañas de Mallorca»

Autor de ‘Els Norats: dos antifeixistes a les muntanyes mallorquines’. El libro recuerda la odisea de Honorat y Jaume Tries, un padre y un hijo que huyeron al monte tras el golpe de Estado de 1936.

La realidad escribe por su cuenta guiones de película, y de ello da muestra el último libro de Mateu Morro Marcé, escritor, historiador y director gerente de la empresa pública Fogaiba. La aventura de Honorat y Jaume Tries, padre e hijo, tiene todos los giros de guión de un thriller.

¿Cuándo y por qué se interesó usted por la odisea de Honorat Tries y Jaume Tries?

En mi juventud, es Norats eran un recuerdo vivo muy presente en lugares como Santa Maria o Bunyola. Nací en el año 1956 y se habían ido de las montañas a mediados de 1949: se hablaba de ellos en las largas noches de invierno ante la foganya. Pero se hablaba bajo, con un cierto temor. Mi padre, que era leñador y amigo de Jaume Tries, a veces me enseñaba las cuevas donde se habían escondido. Pero no fue hasta noviembre de 1981 que fuimos a Eivissa a hablar con Jaume y nos contó su odisea.

Explíqueme quiénes eran los protagonistas de esta historia.

Habían nacido los dos en Pòrtol, pero Honorat se había casado en Santa Maria y allí vivía. Se dedicaba al oficio de traginer, sobre todo se dedicaba a transportar piedra para arreglar carreteras y caminos. Jaume, su hijo, le ayudaba: eran picadors d’esquerda, gente muy trabajadora. Honorat había estado entre los primeros socialistas de Santa Maria. Luego se afilió al Partido Comunista. Jaume era miembro de la UGT y de las Juventudes Socialistas Unificadas.

¿Cuándo decidieron huir?

Fue el 28 de julio de 1936, el día que se proclamó el bando de guerra que establecía la ley marcial. Se habían ido a trabajar a una era, en unas tierras de su propiedad, y, cuando Honorat se acercó a su casa, se encontró con los coches de los falangistas que iban a buscarlo con malas intenciones. Se escondió y pudo oír las palabras que cruzaron con su mujer. Salió por el corral y, campo a través, fue a buscar a su hijo. Entonces decidieron huir hacia la montaña, con lo que llevaban puesto. Estaban convencidos de que si los capturaban los iban a fusilar. Tan solo por su significación política.

¿Por qué huyeron hacia las montañas y no se fueron directamente al exilio?

Habían comprado un trozo de tierra en Son Torrella, a muy poca distancia de la gran zona de bosque que llega hasta sa Comuna de Bunyola y las montañas de Alaró. No tenían otra opción. Un vecino suyo, el socialista Gabriel Amengual, Pereta, optó por esconderse en su propia casa, sin que lo supiera nadie más que su mujer. Cuando salió de su escondite era el año 1943: había estado siete años agazapado en un espacio minúsculo. Es Norats prefirieron la ruta del bosque. La primera decisión no debió de ser muy reflexiva. De hecho, los primeros días anduvieron desorientados, sin dormir y sin comer.

¿Tuvieron uno o varios escondites?, ¿cómo eran estos lugares?

Desde 1936 a 1949, pasaron trece años y tuvieron los más diversos escondrijos. Fueron desde el pie del Galatzó hasta las montañas de Lluc y el Tomir, pero casi siempre estuvieron en la zona de Bunyola y Santa Maria: es Cabàs, s’Extremera, Son Oliver, Son Pou, sa Comuna, Raixa, Raixeta, sa Fontseca… Era donde tenían sus apoyos. Preferían lugares elevados, a veces cuevas de difícil acceso, en otras ocasiones ocupaban barracas de carbonero o incluso excavaban un refugio en lugares pedregosos que luego cubrían cuidadosamente con ramas y piedras. El topónimo sa cova des Norats aún se mantiene en diferentes lugares, a veces solo conocidos por cazadores y algunos viejos payeses.

Usted ha visitado estos escondites. ¿Qué sintió al experimentar, aunque fuese por unos instantes, el vivir en un lugar así?

Como he dicho antes, cuando tenía nueve o diez años mi padre me enseñaba estos lugares. Después, he ido recogiendo testimonios de personas que se encontraron con es Norats en los más diversos lugares: pastores, carboneros, leñadores, niños que buscaban setas o que iban a la possessió donde vivían... En estos sitios se puede palpar todavía la leyenda de estos dos fugitivos republicanos, quizás los fugitivos por excelencia de nuestra larga y triste posguerra.

¿Contaban con una red de apoyo para subsistir?

Sobre todo, les ayudaron algunas familias de Baix des Puig, pequeño llogaret en la carretera de Santa Maria a Bunyola, como la de Aina Serra Vidal, de Can Parró, y sus cuatro hijos o la de los hermanos Ricardo, Antonio y Maria Oliver. Antonio fue fusilado, no le perdonaron su amistad con Jaume Tries. También les ayudó el garriguer de sa Comuna, Pere Joan Suau, o la familia de Can Sanat, de Bunyola, Magdalena Creus y sus hijos. A veces, dormían en la barraca del carbonero Josep Salom, Mafó.

¿Cómo lo hacían con el tema de la comida?

Al principio pasaron hambre sin cuento. Poco a poco, fueron mejorando, con la ayuda de sus amigos. Cada ocho o nueve días se acercaban a casas amigas que les daban un pan o algo de comida. A veces, cogían de un huerto un saco de patatas o fruta, con cuidado de no llamar la atención. Otras veces, algún amigo les decía que pasasen por su corral y cogiesen una gallina o un conejo, simulando un robo, o les dejaba un paquete de comida escondido en el tronco de un viejo olivo previamente convenido. Algunos informadores dicen que llegaron a cazar tordos con filats y el mismo Jaume me contó que cocinaban en sus refugios procurando no delatarse por el humo. El vestido se lo proporcionaban sus contactos, incluso les consiguieron dos cantimploras de soldado y llevaban consigo dos escopetas y un viejo revólver. Cuando se desplazaban, llevaban un saco a la espalda, como si fuesen carboneros. Sus desplazamientos habituales eran al abrigo de la oscuridad, a veces al salir el alba o al anochecer, y siempre andaban separados una distancia de treinta o cuarenta metros. Una vez, llegó hasta ellos un hombre de Alaró llamado Joan Borràs, Bril, en las peores condiciones que uno pueda imaginar: iba descalzo, casi desnudo, ensangrentado, demacrado… Lo habían fusilado en el cementerio de Palma. En la primera descarga no le dieron y no esperó el tiro de gracia: se puso a correr, esquivando como pudo los disparos, y estuvo unos días por el monte, de un lugar a otro, hasta que supo de la existencia de es Norats y fue en su busca. Le acogieron, se recuperó y pudo salvarse.

¿Estuvieron a punto de detenerlos en alguna ocasión?

En alguna batida de los falangistas de Santa Maria y Bunyola los acorralaron, pero pudieron esquivar los balazos y huir. Una vez, se escondieron en el follaje de un algarrobo mientras sus perseguidores conversaban bajo sus ramas. Otro día que iban camino de Calvià la pareja de la Guardia Civil les paró, pero dijeron que eran carboneros y los creyeron. Y eso que en el saco llevaban sus armas. Tuvieron suerte.

¿Cuántos años estuvieron viviendo así?

Trece años. Jaume se había ido al monte a los veinte y cuando salió tenia treinta y tres. Honorat tenía cincuenta y ocho. Era gente con convicciones y siempre esperaron que los aliados restituirían la democracia, pero no fue así. Se mantuvieron hasta que los últimos maquis abandonaron la lucha armada.

Finalmente, se fueron al exilio. ¿Adónde?

Pudieron escapar en una barca llena de emigrantes que iban en busca de trabajo a Argel, en aquel entonces francés. Allí reconstruyeron sus vidas. Jaume se caso con la ibicenca Maria Torres Torres y trabajó en la construcción. En el año 1961 se establecieron en Santa Eulària del Riu y con sus ahorros pudieron comprar un terreno y construir su casa, donde abrieron una tienda de comestibles, sa Botigueta.

¿Volvieron después a Mallorca una vez acabó la dictadura?

Sí. Primero vino Honorat y luego vinieron los dos juntos. Vendieron su casa ya que vivían en Eivissa y mantuvieron la relación con sus viejos amigos. Una vez se toparon con uno de sus perseguidores en un café de Can Capes, que los abrazó y se disculpó llorando. En mayo de 1982 en Santa Maria se organizó un homenaje y se entregó a Jaume una placa, su padre hacía poco que había muerto. Jaume murió en el año 2003.

¿Los Tries fueron los únicos que escaparon a las montañas o tiene constancia de más casos así?

Casos como los de es Norats son excepcionales. Casi nadie consigue persistir trece años fugitivo y armado en la montaña. Y menos en una isla. En Mallorca hubo mucha gente, en aquellos días de terror, que se refugió en las montañas: en Calvià, en Pollença, en Artá… Pero, por lo general, fueron situaciones que duraron poco tiempo. Otra cosa son los numerosos casos de topos humanos, escondidos en sus casas, en el hueco de un pozo o en otros lugares inverosímiles, que a veces duraron muchos años.

La historia de es Norats solo se explica porque eran dos personas de fuertes convicciones políticas, que tuvieron un apoyo muy sólido que resistió todos los embates y que además fueron muy hábiles y prudentes en todas sus decisiones.

